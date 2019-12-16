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張嘉郡告對手割斷布條 蘇治芬團隊：屬黑函的布條

2019-12-16 21:16聯合報 記者李京昇／雲林縣即時報導

網路流傳雲林民進黨立委蘇治芬宣傳車司機，日前扯下對手國民黨立委候選人張嘉郡布條，張嘉郡今再直指蘇親自割斷布條，並由律師陪同提告；蘇的競選辦公室回應，蘇委員不可能割布條，針對涉及黑函的布條也將提告。

流傳影片中，可以看見蘇治芬廣告車司機停下來，將路邊寫有「鄉親評鑑，張嘉郡建設一百分，蘇治芬簽到一百分」的布條扯下隨後離開，引起討論。

張嘉郡今天再指有目擊者12月8日看到蘇治芬，在雲153縣道下車親自與助理割斷「農委會不當決標進口花生，雲林縣政府對地補貼2000元」與「鄉親評鑑，張嘉郡建設一百分，蘇治芬簽到一百分」兩個布條，涉犯選罷法和毀損罪。

蘇治芬競選辦公室發言人邱世文回應，日前團隊內部提醒「鄉親評鑑張嘉郡建設一百分」的布條是黑函，司機所為只能是護主心切，但該布條屬黑函本就違法。

蘇治芬也在臉書上回應，布條沒有署名，不知為何人所印製屬於黑函，違反選罷法張貼選舉宣傳品規定，她呼籲選委會，應處理這些沒有署名的布條、宣傳品。

不過張嘉郡又在臉書發文，被割斷的其中一個布條「農委會不當決標進口花生」有署名她的名字，請蘇治芬做錯事要承認，不要再用謊言試圖掩蓋真相。

邱世文指出，張陣營不斷說蘇委員割布條，但張嘉郡沒有實際證據跟影像完全是抹黑，對於沒有具名的布條「蘇治芬簽到100分」，將控告意圖使人不當選。

國民黨立委候選人張嘉郡（左）指對手蘇治芬割斷她的競選布條並提出告訴。記者李京昇／...
國民黨立委候選人張嘉郡（左）指對手蘇治芬割斷她的競選布條並提出告訴。記者李京昇／攝影
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立委蘇治芬的競選辦公室回應，蘇委員不可能割布條，針對涉及黑函的布條也將提告。圖／...
立委蘇治芬的競選辦公室回應，蘇委員不可能割布條，針對涉及黑函的布條也將提告。圖／競選團隊提供
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