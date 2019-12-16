冬螢現身奮起湖 季節限定只到本月25日

冬季螢火蟲日前現身嘉義奮起湖車站往土地公廟沿線，冬螢達人林淑娟表示，今年的螢火蟲初估有70多隻，以銳角雪螢為最大宗，而冬季螢火蟲與夏季螢火蟲最大的不同是母蟲沒有翅膀，只在地下爬行，且冬螢只有在氣溫夠低、邊坡潮濕的地方才看的到，幼蟲到成蟲皆會發光。

陸棲螢火蟲以蝸牛、蛞蝓為主食，螢火蟲壽命短暫，僅有15天時間完成求偶、交配及產卵不然就會死亡，求偶高峰期為每天晚上5點半至7點半，林淑娟說，冬螢求偶期間是看螢火蟲的最佳時機，目前預估只到本月25日，民眾如果想由專家帶領，可到車站鄰近的旅館、飯店詢問賞螢行程。

林淑娟說，冬螢的閃爍光間隔時間短，如果用相機低速快門的拍攝，會產生一條條的綠色螢光，而夏螢的閃爍光間隔時間較長約一秒左右，民眾肉眼可以看見一閃一閃的光芒。此外，冬螢的習性與夏螢也不同，冬螢飛一段期間之後會休息，這時其尾巴的螢光會暫時熄滅。

林淑娟表示，過去曾有約120隻左右的大爆發期，但後來就逐年減少，因此當地的生態學家及達人們都還在找尋冬螢大爆發的規律，除了能做生態導覽，也可確實了解冬螢的生活習性。