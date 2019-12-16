台南明年中推自駕公車 先上路的是這兩條路線

台南市自駕公車明年中將上路，首先登場的是「南科火車站—南科考古館」及「沙崙智慧綠能科學城循環線」兩條路線，民眾可以體驗電腦無人駕駛的先進科技，不過市府表示，依法仍需有人在場監控，不必擔心有意外。

台南市長黃偉哲今天出席「沙崙綠能科技示範場域」啟用儀式時，強調「智慧新都」是市府積極推動的目標，自駕公車不但結合AI人工智慧、高精地圖、自動控制等先進技術，更是整合國內產官學研跨界合作的代表。

黃偉哲表示，沙崙地區不但有公私部門投入560億的「綠能智慧科學城」，也在今年3月開幕全台第一座國際級的自駕車測試場域，以此做為台南自駕公車的第一哩路最具代表性。期盼藉此新科技帶動產業發展，更能落實應用在公共運輸，為市民帶來美好生活。

交通局局長王銘德指出，「無人載具科技創新實驗條例」對自駕車測試、安全、營運有完整的規範，因此可突破過去僅能在封閉場域模擬的限制，真正將自駕車輛上路行駛。

王銘德表示，市府將與自駕公車業者合作，初步規劃「南科火車站—南科考古館」及「沙崙智慧綠能科學城循環線」2條示範路線，規劃以實際上路服務的公車路線型式營運。

2條路線分別針對目前最夯的觀光景點和新興的科技研發場域提供接駁服務，未來亦規劃延駛鄰近區域，期能將自駕技術落實在公共運輸的應用，除了精進、深化相關技術，同時也創造可永續經營的商業模式。

王銘德表示，自駕公車上路營運首重交通安全，依現行法規，車輛自動運行測試時，仍需有駕駛人員在座位上全程監控，且能隨時接手操作。交通局將與民間研發廠商合作，近期向經濟部遞件申請，待取得上路測試許可之後，預訂明（109）年中可於沙崙、南科兩地推出自駕公車服務。