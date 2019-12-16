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解決雲林2萬噸垃圾山 環保署：已補助1.4億元經費

2019-12-16 18:09聯合報 記者吳姿賢／即時報導

雲林縣斗六虎溪臨時垃圾轉運站堆置垃圾近2萬噸，產生惡臭讓居民苦不堪言。環保署今天表示，至今已補助雲林縣1.4億經費解決垃圾問題，未來會持續協助。

環保署表示，雲林縣內因處理設施不足，垃圾長期仰賴外縣市協助處理，在中央民代長期關切下，環保署自104年起至目前，共補助雲林縣1.4億元經費解決垃圾問題。近期外縣市收受雲林縣垃圾焚化處理量能下降，造成雲林縣部分鄉鎮垃圾暫時堆置掩埋場，環保署將全力協助解決。

為協助雲林縣解決縣內垃圾問題，環保署說，除了積極協調有焚化爐的縣市幫忙代燒之外，今年8月20日環保署長張子敬與民代親自到雲林縣視察垃圾處理，以及協助掩埋場進行改善工作。

環保署說，近兩年補助雲林縣以機械分選方式，將四萬噸生垃圾成功轉製為工業輔助燃料，總金額達3440萬，賣給六輕作為輔助燃料。後續雲林縣若繼續推動，環保署也會持續提供補助。

至於垃圾無法送外縣市焚化的過渡期間，環保署說，已補助雲林縣以壓縮覆膜打包方式處理，避免惡臭及垃圾飛散，總金額達4100萬。目前斗六市完成打包的垃圾後續處理，環保署也會配合地方需求盡力協助。

環保署強調，依法垃圾處理屬地方事務，但中央仍秉持政府一體原則，未來持續協助協助雲林縣解決垃圾問題。中期環保署持續協調外縣市焚化廠增加焚化處理量能。長期積極輔導雲林縣建構廢棄物循環經濟體系，完成垃圾自主處理設施及設備，以有效解決垃圾處理問題。

雲林縣斗六虎溪臨時垃圾轉運站堆置垃圾近2萬噸，產生惡臭讓居民苦不堪言，一度封路不...
雲林縣斗六虎溪臨時垃圾轉運站堆置垃圾近2萬噸，產生惡臭讓居民苦不堪言，一度封路不讓垃圾車進出，上月獲環保署補助經費進行7千噸垃圾打包，雲林縣副縣長謝淑亞表示，希望12月底之前可以全部打包完成。記者陳雅玲／攝影
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環保署斗六

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