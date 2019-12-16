解決雲林2萬噸垃圾山 環保署：已補助1.4億元經費

雲林縣斗六虎溪臨時垃圾轉運站堆置垃圾近2萬噸，產生惡臭讓居民苦不堪言。環保署今天表示，至今已補助雲林縣1.4億經費解決垃圾問題，未來會持續協助。

環保署表示，雲林縣內因處理設施不足，垃圾長期仰賴外縣市協助處理，在中央民代長期關切下，環保署自104年起至目前，共補助雲林縣1.4億元經費解決垃圾問題。近期外縣市收受雲林縣垃圾焚化處理量能下降，造成雲林縣部分鄉鎮垃圾暫時堆置掩埋場，環保署將全力協助解決。

為協助雲林縣解決縣內垃圾問題，環保署說，除了積極協調有焚化爐的縣市幫忙代燒之外，今年8月20日環保署長張子敬與民代親自到雲林縣視察垃圾處理，以及協助掩埋場進行改善工作。

環保署說，近兩年補助雲林縣以機械分選方式，將四萬噸生垃圾成功轉製為工業輔助燃料，總金額達3440萬，賣給六輕作為輔助燃料。後續雲林縣若繼續推動，環保署也會持續提供補助。

至於垃圾無法送外縣市焚化的過渡期間，環保署說，已補助雲林縣以壓縮覆膜打包方式處理，避免惡臭及垃圾飛散，總金額達4100萬。目前斗六市完成打包的垃圾後續處理，環保署也會配合地方需求盡力協助。