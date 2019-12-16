柑橘寒害惹爭議 林國慶被批造謠

嘉義縣柑橘日前受天氣冷熱變化過大，導致部分果皮受損、爛掉，有寒害狀況，無黨籍嘉義縣山區立委候選人林國慶日前於臉書貼出一張嘉義梅山交流道附近大量柑橘被丟棄的照片，表示心疼農民心血，但有網友指出「柑橘價格明明還穩定，林國慶卻說橘子價崩丟路邊」，林國慶回應，他們隻字未提價格，網軍卻刻意操作帶風向。

嘉義縣府農業處農務科長李秋瑩表示，現在嘉義地區的柑橘類市價一台斤25元至30元，市場還算穩定，並無價崩，且還是近十年來價格最好的，因為農民及集貨場都會經過篩選分級，所以市面上的柑橘類品質都很不錯。

李秋瑩表示，林國慶照片中的被丟棄的柑橘應該是農民與集貨場合法自行掩埋、處理篩選之後無法進市面上的壞果、爛果，而縣府擔心如果一般民眾及外銷公司看到真的有壞果流入市場，因其便宜的價格影響其他品質好的柑橘，農民的心血才真的無法回收。