不忍300隻狗無家可歸 地主同意延期購地期限

台灣流浪動物救援協會今年11月初傳其與地主簽約以700萬購買，位於嘉義縣溪口鄉一間占地1000坪由豬舍搭建的狗場，繳款期限即將到期卻籌不出錢，擔心狗場中的300多隻狗無處可去，經過協會多次爭取，地主同意寬限分兩期付款，並將最後期限延期至明年2月10日繳交第一期350萬頭款。

外傳如果第一期350萬頭期款再繳不出來，這300多隻狗將被安樂死，台灣流浪動物協會理事長阮苓綝表示，園區內的每一個毛小孩都是辛苦救援回來的，不可能安樂死，如果真的走投無路，台灣流浪動物救援協會只能重新找土地承租。

阮苓綝表示，11月初啟用購地專案募款至今，大約只募到100萬元，還缺250萬，雖然很多網友熱心的幫協會找到租屋資訊，但租金太貴，協會實在是負擔不起，過去狗場也都是租來的，但多次搬家卻搬不走租屋時花費的建設及設備，且部分房東會亂漲房租，他們才寧願買地，擁有真正可以自由使用的地方。

阮苓綝說，地主日前已跟他們簽約，明年2月10日先繳頭期款350萬，5月10日前再繳交尾款350萬，地主保證過戶完成後將以個人名義捐款50萬元，且協會需開立捐款抵稅收據給地主，但是如果協會5月10日籌不出錢可再延期兩個月，7月10日再沒繳就只能限期搬出，而贊助者可選擇退款，或繼續支助協會的毛小孩。

因溪口的狗場為畜牧用地，阮苓綝曾到縣府家畜疾病防治所詢問申請土地變更為合法犬舍問題，嘉義縣家畜疾病防治所長林珮如表示，農委會預計明年將針對動保計畫推動私人狗場列入納管，縣府會再協助協會提報申請。