親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

全新戰場「撒幣沙漠」開啟！2020選舉格鬥遊戲 就在udn

星宇航空開賣超夯！記者實測澳門、檳城首班售罄

全台第三 雲林縣宣布補助人工生殖費用2萬元

2019-12-16 11:37聯合報 記者陳雅玲／雲林縣即時報導

雲林縣政府為減輕不孕夫妻施行人工生殖技術負擔，繼桃園、金門之後，明年起凡夫妻其中一人設籍雲林縣6個月以上，每對夫妻補助人工生殖排卵藥物及胚胎植入費2萬元，目前暫列50名額，縣長張麗善表示，將視民眾申請情況增加名額，台大醫院雲林分院長黃瑞仁也加碼宣布，將提供試管嬰兒費用95折優惠。

雲林縣衛生局長曾春美表示，晚婚、晚育越來越普遍，去年雲林婦女第一胎平均生育年齡29.4歲，生母年齡30至34歲者達32.7%最多，遲育趨勢相當明顯，因此衍生不孕問題，台大雲林分院醫師潘松坡表示，坊間試管嬰兒一次療程費用約15至20萬元，常讓許多不孕夫妻卻步。

縣議員廖偉晴也曾接獲選民反映，為了生育自費做了多次試管嬰兒，對經濟產生很大負擔，他在議會民意政團聯合質詢提案補助人工生殖費用，獲得跨黨派支持，縣府編列預算，明年起成為全台第三個補助人工生殖費用的縣市。

張麗善表示，現在少子化嚴重，許多民眾工作壓力大，影響生育，若能透過醫學科技協助，加上縣府支持，可以減輕民眾負擔，增加生育機會，她很期待新生命的誕生。

黃瑞仁表示，雲林分院去年6月成立生殖醫學中心，是雲林縣唯一，至今已有17對夫妻懷孕成功，其中已有6個新生兒出生，縣府貼心提供人工生殖補助，雲林分院加碼提供試管嬰兒治療費用95折優惠，可以讓不孕夫妻就近治療，減輕負擔。

曾春美表示，符合補助資格者，可逕赴雲林縣通過衛生福利部評核的人工生殖機構（現有台大醫院雲林分院）施行人工生殖（試管嬰兒）技術，每對不孕夫妻補助排卵藥物及胚胎植入費用，一年至多1次，補助金額最高上限2萬元（核實支付）。

雲林縣政府為減輕不孕夫妻施行人工生殖技術負擔，繼桃園、金門之後，明年起凡夫妻其中...
雲林縣政府為減輕不孕夫妻施行人工生殖技術負擔，繼桃園、金門之後，明年起凡夫妻其中一人設籍雲林縣6個月以上，每對夫妻補助人工生殖排卵藥物及胚胎植入費2萬元。圖／本報資料照片
分享
雲林縣長張麗善（右六）、台大醫院雲林分院長黃瑞仁（右四）等人共同宣布好消息，繼桃...
雲林縣長張麗善（右六）、台大醫院雲林分院長黃瑞仁（右四）等人共同宣布好消息，繼桃園、金門之後，明年起凡夫妻其中一人設籍雲林縣6個月以上，每對夫妻補助人工生殖排卵藥物及胚胎植入費2萬元。記者陳雅玲／攝影
分享

試管嬰兒

延伸閱讀

雲縣2國小試辦上下學刷卡 LINE通知家長

韓國瑜走訪雲林 喊出農漁產至少外銷到三成

蘇治芬、張麗善花生大亂鬥 民眾霧煞煞

花生之亂延燒 綠批假消息 藍喊揪亂源

相關新聞

2千愛心年菜不浪費 雲林推年菜整合平台

2019-12-16 12:14

台南智慧停車平台啟用 哪裡有停車位App報給你知

2019-12-16 11:25

奇美博物館慶耶誕 萬人化裝舞會周六日登場

2019-12-16 09:19

黃敏惠不滿大南方計畫無嘉市 蔡英文嘉市競總：從來沒有遺忘

2019-12-16 00:11

中央補助 土庫將設聯合幼園

2019-12-15 23:37

聯合盃作文賽 嘉義210人獲獎

2019-12-15 23:35

雲林移工申訴案 越南籍最多

2019-12-15 23:31

另類政策宣傳 陳明文辦親子泡泡趴

2019-12-15 18:10

2311人只有210人得獎 聯合盃作文大賽嘉義區好競爭

2019-12-15 17:51

陳其邁到台南再釋利多 沙崙將成立新創園區

2019-12-15 17:20

若竹兒二期永久家園揭牌 給身障者一個溫暖的家

2019-12-15 14:47

好消息！教育部補助6千萬興建雲林土庫鎮立聯合幼兒園

2019-12-15 13:51

嘉縣第1屆生活科技競賽 學生自製抗震塔、耐壓橋

2019-12-15 12:02

麥寮興華國小推桌遊教學 遊戲中學數學、光合作用

2019-12-15 10:57

未婚男女展現誠意優勢 破解愛情「冷暴力」

2019-12-08 12:01

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

捷運綠線延伸彰化被退 中市府：關鍵時刻被突襲難接受

2019-12-15 21:56

下車逛夜市！宜蘭礁溪觀光夜市開幕 溫泉夜市22日登場

2019-12-15 16:18

金門議會搶綠地蓋大樓 上千民眾發起野餐表不滿

2019-12-15 18:34

影／謝龍介在宜蘭也高喊「大義滅親」 立委選票不能分

2019-12-15 18:01

中捷綠線延伸彰化遭退 交部：與台鐵客源重疊

2019-12-15 21:01

蔡英文彰化拜票遭鬧場 國道收費員要求兌現承諾

2019-12-15 17:19

台中市十大伴手禮揭曉 黑沃黑旋風冰淇淋禮盒獲首獎

2019-12-16 08:44

李俊俋評呂孫綾 學習力好就像「海綿寶寶」

2019-12-15 19:47

魯明哲邀馬英九逛中壢夜市 年輕女生高喊：馬英九好帥

2019-12-15 22:51

竹市香山那魯灣公園廣場綠美化 阿美族頭目今送祝福

2019-12-15 14:01

陳菊助選 請大家讓「恰北北」的邱議瑩續留立法院

2019-12-15 20:29

選將搶進潮州 黃國昌：屏東不是周家的也不是蘇家的

2019-12-15 19:27

驚呆！ 53歲美魔女 新北元旦夜開秀

2019-12-16 12:16

影／蔡英文南投慶福寺參香 5個字窺見勝選信心爆棚

2019-12-15 17:39

海湧工作室被海巡感動 2個小時撿海廢近3噸

2019-12-15 17:20

造勢晚會呂孫綾喊 選錯人台灣就被賣掉

2019-12-15 21:29

陳其邁被問到罷韓成功會不會回鍋？ 他這麼回答

2019-12-15 19:33

謝俊州站台挺陳明義 柯文哲：個人交情可不穿背心才好

2019-12-15 17:35

離開賽場陷桃色風波 朱木炎現身中華盃跆拳道錦標賽

2019-12-15 13:49

蔡英文指陳秀寶與對手已五五波 「離選上只差一點」

2019-12-15 18:01

環評加速 盧秀燕：東豐快任內動工

2019-12-15 23:33

好消息！教育部補助6千萬興建雲林土庫鎮立聯合幼兒園

2019-12-15 13:51

跳脫藍綠 中國生產黨盧月香盼帶領金門人致富

2019-12-15 17:43

馬文君草屯競總成立 強打10年政績卻憂選情艱困

2019-12-15 19:56

全台第三 雲林縣宣布補助人工生殖費用2萬元

2019-12-16 11:37

伍麗華競總成立 潘孟安：常被她嚇到心臟麻痺

2019-12-15 22:05

韓國瑜體驗眷村文化 在黃埔新村獲民眾熱烈歡迎

2019-12-15 17:34

高雄反空汙遊行人數減 陳雄文：民眾應覺得空品改善

2019-12-15 17:47

公路總局補助公共運輸 台東4偏鄉幸福巴士年底上路

2019-12-15 20:30

藍綠潮州鎮交鋒 蘇震清、周佳琪各畫願景藍圖

2019-12-15 19:08

白橘關係卡卡？ 宋楚瑜宜蘭訪黃定和否認挖民眾黨牆腳

2019-12-15 19:23

防生憾事 遛狗未牽繩 北市取締30件

2019-12-15 23:47

高雄反空汙遊行 民眾批：執政黨做一點就當200分

2019-12-15 17:32

國道1號汐五-五楊南下 闢建楊梅休息站

2019-12-15 23:40

馬英九輔選陳學聖夜市拜票 品嘗美食讚好吃

2019-12-15 22:04

奇美博物館慶耶誕 萬人化裝舞會周六日登場

2019-12-16 09:19

台灣近視人口比例全球第一 這群人為上百弱勢童配眼鏡

2019-12-15 15:12

蘇貞昌賴清德雙院長同台 輔選吳秉叡

2019-12-15 20:57

為高雄爭取3千億元建設 陳建仁讚賴瑞隆「有夠厲害」

2019-12-15 21:28

台中環保局再開罰 中火硬拗不利綠營

2019-12-15 18:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top