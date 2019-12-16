全台第三 雲林縣宣布補助人工生殖費用2萬元

雲林縣政府為減輕不孕夫妻施行人工生殖技術負擔，繼桃園、金門之後，明年起凡夫妻其中一人設籍雲林縣6個月以上，每對夫妻補助人工生殖排卵藥物及胚胎植入費2萬元，目前暫列50名額，縣長張麗善表示，將視民眾申請情況增加名額，台大醫院雲林分院長黃瑞仁也加碼宣布，將提供試管嬰兒費用95折優惠。

雲林縣衛生局長曾春美表示，晚婚、晚育越來越普遍，去年雲林婦女第一胎平均生育年齡29.4歲，生母年齡30至34歲者達32.7%最多，遲育趨勢相當明顯，因此衍生不孕問題，台大雲林分院醫師潘松坡表示，坊間試管嬰兒一次療程費用約15至20萬元，常讓許多不孕夫妻卻步。

縣議員廖偉晴也曾接獲選民反映，為了生育自費做了多次試管嬰兒，對經濟產生很大負擔，他在議會民意政團聯合質詢提案補助人工生殖費用，獲得跨黨派支持，縣府編列預算，明年起成為全台第三個補助人工生殖費用的縣市。

張麗善表示，現在少子化嚴重，許多民眾工作壓力大，影響生育，若能透過醫學科技協助，加上縣府支持，可以減輕民眾負擔，增加生育機會，她很期待新生命的誕生。

黃瑞仁表示，雲林分院去年6月成立生殖醫學中心，是雲林縣唯一，至今已有17對夫妻懷孕成功，其中已有6個新生兒出生，縣府貼心提供人工生殖補助，雲林分院加碼提供試管嬰兒治療費用95折優惠，可以讓不孕夫妻就近治療，減輕負擔。