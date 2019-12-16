台南智慧停車平台啟用 哪裡有停車位App報給你知

台南市市區裡面的車位難找嗎？台南市政府與民間業者上午共同啟用全台首創的「智慧停車服務體驗創新計劃雲端數據平台」，藉由陸續建置地磁偵測及停車柱等設備，未來民眾只要上「台南好停App」，就可以查知哪裡還有停車空位。

台南市停車管理處指出可能是共有1萬2000個停車格，目前已經有2044格設有地磁偵測器，905格有智慧停車柱，預計在明年上半年將在增設5000多個智慧停車，其中包括最難停車的中西區、東區，將增設4000個地磁，到明年年中全市有75%的停車格都有偵測設備，可以準確的掌控車位有沒有被停。

市長黃偉哲上午前往民間設立的停車控制中心，參與啟用儀式並參觀，業者展示藉由智慧停車格，可以回傳相關的數據，中心除了可以掌握停車位的使用狀況，還可以經由大數據評估未來半小時的停車狀況，及哪裡是停車的困難區等。

黃偉哲表示，「找路要看Google，但是要找停車位就要看台南好聽App」，經由大數據的掌握，未來就可以在民眾最需要的地方蓋停車場，不會出現蚊子停車場的情況。

停管處表示，目前的台南好聽App對於找空車位不太方便，必須要鍵入停車路段，才可以知道哪裡有停車位，因此停管處將把App改版，未來民眾只要開啟定位系統，就會自動告知附近有沒有空的停車位。

同時市政府也在安平區公所及市政府永華中心設置「路邊剩餘車位顯示器」，民眾開車行經就能夠知道附近停車位的使用狀況，但因為顯示器的招牌比較大，沒有辦法設置在市中心擁擠的地方，可能會被商家反彈，所以目前還是試辦狀況。