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奇美博物館慶耶誕 萬人化裝舞會周六日登場

2019-12-16 09:19聯合報 記者周宗禎／即時報導

奇美博物館「聖誕週末－化裝舞會」首波昨晚吸引數以萬計遊客，許多民眾大玩扮裝參加，節目最高潮「聖誕大舞會」男女老少聚集館前廣場翩翩起舞，搭配背景博物館呈現西洋古典浪漫情調美景。歐風貴族與耶誕老公公見面會、皇家耶誕市集，精采的展覽、音樂、舞蹈等系列活動讓遊客從白天玩到深夜。

奇美博物館這項年度盛會這個周休21、22日兩天繼續開辦，入場需購票，預售票290元ibon售票系統販售；活動現場票全票380元、台南人優惠300元，12歲以下兒童持有效證件可免費入場。詳情可上奇美博物館臉書或上官網查詢：www.chimeimuseum.org

主辦單位表示，許多遊客配合「化裝舞會」西洋皇家風格主題，精心打扮，或戴上博物館贈送的舞會面具，成為活動特色；館方每天也準備萬份耶誕小禮，民眾只要符合西洋古典風格裝扮並拍照打卡，就可到服務台摸彩換禮物。

主題秀化裝舞會由穿著華服皇室貴族與聖誕老公公一同開舞，這些裝扮成19世紀的貴族一現身立刻抓住眾人目光，向人群優雅行禮後開始隨著音樂搖曳生姿，還邀請民眾共舞，氣氛熱絡；開舞舞會結束後眾人前往戶外廣場拍照同樂。

「聖誕大舞會」登場則由專業舞蹈老師現場教學，帶領民眾記憶拍子及舞步，舞會開始華爾滋旋律揚起，燈光秀隨之啟動，一束束光線投射在耶誕樹及人群身上，整個廣場瞬間化為一座大舞池，耶誕老公公與歐風貴族們更穿梭人群中，跳舞轉圈，搭配博物館西洋建築外觀，所有人彷彿穿越時空置身於西洋宮殿般，氣氛夢幻浪漫。

奇美博物館「聖誕週末－化裝舞會」萬人同台場面壯觀起舞。圖/奇美博物館提供
奇美博物館「聖誕週末－化裝舞會」萬人同台場面壯觀起舞。圖/奇美博物館提供
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奇美博物館「聖誕週末－化裝舞會」專業舞者帶領民眾遊客起舞。圖/奇美博物館提供
奇美博物館「聖誕週末－化裝舞會」專業舞者帶領民眾遊客起舞。圖/奇美博物館提供
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奇美博物館「聖誕週末－化裝舞會」專業舞者演出。圖/奇美博物館提供
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奇美博物館

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