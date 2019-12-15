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2311人只有210人得獎 聯合盃作文大賽嘉義區好競爭

2019-12-15 17:51聯合報 記者李承穎／嘉義市即時報導

第13屆聯合盃全國作文大賽嘉義區初賽昨天在嘉義市府9樓舉行頒獎典禮，市長黃敏惠說，今年有2311名學生參賽，最後評審出來總有210位學生獲獎，能脫穎而出，非常不容易，感謝聯合報長期舉辦盃賽，期待透過文字的力量，讓更多元的觀點被看見。

黃敏惠及聯合報發行部總經理楊大德等人頒獎，楊大德說，寫作與閱讀是很重要的能力，聯合報堅持十幾年舉辦作文大賽，期待透過比賽讓孩子有更多練習切磋機會，感謝市長重視教育，讓嘉義區初賽順利完成，這次也選出許多優秀作品。

民生國中共有超過50名學生獲獎，其中個人組部分，校內學生黃羿瑄獲得8年級組第一名，學生彭若嫺獲得7年級組第一名，是嘉義區最大贏家。

民生國中校長陳明君說，每個年級每周都有作文的校定課程，不只單純寫作，也會結合數學、社會領域，讓學生練習跨領域寫作，訓練學生表達力，作文不只是要升學，更是國家進步的力量，感謝聯合報給予舞台。

宏仁女中林禹晴連續兩年獲得高中職組第一名，她說，這次的題目是「選擇」，她的作文談及自己決定未來升學要走向中文系的過程，她很喜歡寫作，為了精進作文，會看許多範例文章，也大量閱讀，也是連續四年參加聯合盃。

學校團體獎部分，高中組前3名依序為嘉義女中、嘉義高中和宏仁女中，國中組為民生國中、北興國中和新港國中，國小組為嘉大附小、港坪國小、崇文國小、興嘉國小和世賢國小。

個人獎部分，分別為高中職組、國中三年級組、國中二年級組、國中一年級組以及國小高年級組、中年級組等共6組，各組分別錄取前5名、佳作30名。

嘉義市長黃敏惠（左五）出席聯合盃作文大賽嘉義區頒獎。記者李承穎／攝影
嘉義市長黃敏惠（左五）出席聯合盃作文大賽嘉義區頒獎。記者李承穎／攝影
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宏仁女中學生林禹晴連續兩年拿下高中職組第一名。記者李承穎／攝影
宏仁女中學生林禹晴連續兩年拿下高中職組第一名。記者李承穎／攝影
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民生國中成為聯合盃作文大賽嘉義區最大贏家，校長陳明君（右）等人與獲得第一名的學生...
民生國中成為聯合盃作文大賽嘉義區最大贏家，校長陳明君（右）等人與獲得第一名的學生開心合影。記者李承穎／攝影
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嘉義市長黃敏惠（左四）出席聯合盃作文大賽嘉義區頒獎。記者李承穎／攝影
嘉義市長黃敏惠（左四）出席聯合盃作文大賽嘉義區頒獎。記者李承穎／攝影
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嘉義升學黃敏惠

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