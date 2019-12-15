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為何綁單不綁雙？ 社大台江分校師生綁掃帚有考究

2019-12-15 14:53聯合報 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市社區大學台江分校師生今天一早悠遊溪頂寮綠道，齊聚陳卿寮保山宮，體驗綁掃帚工藝，由台江民俗文化班種子師資陳明芬、謝美玲導覽，陳卿寮工藝師吳永麗，黃梅，徐美雲指導，每人認真動手綁出一支支平安帚，覺得十分有趣，讚歎台江先民善用植物，發展出綁掃帚工藝，將信仰文化與生活結合在一起，這是很棒的在地慢遊旅行。

為迎接台江建庄200年，編採海尾朝皇宮、陳卿寮保山宮、溪頂寮保安宮、代天宮等村廟歷史文化，規劃踏溯台江十六寮，台南市社區大學10多名師生，悠遊溪頂寮深度旅行，體驗陳卿寮綁掃帚工藝體驗。

陳卿寮綁掃帚工藝老師黃梅表示，先民利用槺榔葉，研發綁掃帚工藝，一早擔掃帚去賣，晚上繼續綁，刻苦耐勞支撐一家生計，現在則是研發較小支的平安帚，推廣平安帚，可作為平安符，讀書時掛檯燈，掛車上也可以。

也是在地子弟的陳明芬說，綁掃帚有「步」數，綁單無綁雙，陳卿寮耆老傳下來的諺語，「九步掃官廳，十一步掃乞食營，十三步清潔制煞。」掃帚除了生活必需品之外，也有著民俗文化的功用意義。

學員陳月燕說，綁掃帚很有意義，以前新家要「入茨」，也有買兩支掃帚，當時還不知道為何需要，今天聽老師解說才了解掃帚還有民俗文化的功用，這項民俗工藝文化結合生活，十分有意義，這是一堂很有趣的在地文化慢遊課程。

台南市社區大學台江分校師生，今天在陳卿寮保山宮，體驗綁掃帚工藝。圖/台南市社區大...
台南市社區大學台江分校師生，今天在陳卿寮保山宮，體驗綁掃帚工藝。圖/台南市社區大學台江分校提供
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