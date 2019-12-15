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若竹兒二期永久家園揭牌 給身障者一個溫暖的家

2019-12-15 14:47聯合報 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導

若竹兒教育基金會二期永久家園今天上午舉行落成典禮，建地974坪共三層樓，預計可容納75位身心障礙者，包含日間型35人與住宿型40人，募款自籌經費1億2000萬左右，明年2月人力進駐，3月開始收服務對象。

建築師徐文志表示，若竹兒第二期永久家園原為農業用地，經過多次爭取才變更為社福用地，整棟建築物皆為無障礙空間，方便身心障礙者使用，為了讓他們有家的感覺，建築體內設置信仰室、感官室、保護室、復健室等，符合身心障礙者的各種需求。

賴嬿伃表示，隨著嘉義縣市身心障礙機構需求增加，第一期永久家園僅能日間服務約30為身心障礙者，早已不敷使用，感謝3年來各界的資助，尤其感謝台塑暨公益信託慶寶社會福利基金捐助2000萬元，填補第二期永久家園的資金缺口。

翁章梁表示，嘉義縣是台灣身障者比例第3高的縣市，因此縣府對身障福利者的需求十分重視，除了積極佈建身障照顧服務據點，更重視以往較常被忽略的身障機構中住民的權益。

若竹兒創辦人林朋輝37年前因膝下無子，與太太收養一位剛出生7天的棄嬰，隨著孩子漸漸長大，夫妻兩人才發現原來這位棄嬰有先天極重度多重障礙，除了智能障礙，還無法行走、翻身，兩人照顧兒子過程中處處碰壁，因此與數名孩子有同樣狀況的家長一起籌資成立若竹兒教育基金會。

嘉義縣長翁章梁、嘉義市副市長陳淑慧、若竹兒董事長賴嬿伃、立委陳明文、行政院雲嘉南分署副執行長張慶鬚、台塑企業暨慶寶公益信託代表台化纖維副董事長洪福源、民雄鄉長何嘉恒、議員陳文忠、林淑完、黃芳蘭等多位嘉義縣立委議員，一同到場剪綵揭牌。

若竹兒教育基金會二期永久家園，建地974坪共三層樓，預計可容納75位身心障礙者。...
若竹兒教育基金會二期永久家園，建地974坪共三層樓，預計可容納75位身心障礙者。記者陳玫伶／攝影
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若竹兒教育基金會二期永久家園今天上午舉行落成典禮，多位長官到場剪綵。圖／嘉義縣政...
若竹兒教育基金會二期永久家園今天上午舉行落成典禮，多位長官到場剪綵。圖／嘉義縣政府提供
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若竹兒教育基金會二期永久家園，建地974坪共三層樓，預計可容納75位身心障礙者。...
若竹兒教育基金會二期永久家園，建地974坪共三層樓，預計可容納75位身心障礙者。圖／若竹兒教育基金會提供
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