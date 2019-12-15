好消息！教育部補助6千萬興建雲林土庫鎮立聯合幼兒園

教育部日前核定興建雲林土庫鎮立聯合幼兒園，總工程經費8046萬元，教育部將補助75%經費、6034.5萬元，國教署副署長許麗娟今天在立委蘇治芬邀請下，到雲林將此好消息帶給鄉親。

土庫鎮長張榮麗說，目前土庫鎮立幼托分散在17個社區活動中心，年長者無法在活動中心活動，而且幼兒園設備老舊亟待翻修，所以爭取聯合幼兒園。

她表示，龐大的經費幸好有蘇治芬委員等人多次帶著她到中央爭取經費，經過7、8個月奔波，終於獲得補助，採一次核定分年補助方式，中央補助6千多萬元，其餘由地方政府自籌款。

土庫鎮立幼兒園園長廖雅琪說，未來聯合幼托興建在埤腳國小旁，規劃一棟三層樓建築物，幼保教室、社區共享圖書室、大型的活動室、中央廚房專門烹調幼兒食品，還有超過千坪的戶外活動空間，預計可以收250位學齡前幼童，未來也會在這裡辦理各式講座，讓全鎮鎮民一起分享。

立委蘇治芬說，中央還有許多育兒政策，托育補助總預算也從200多億增加到600多億，2到6歲小朋友就讀公立幼兒園目前一個月最多繳費2500元，未來4年內學費將再調降1000元，減輕爸媽負擔。

許麗娟表示，學前教育是中央政府重要的政策，行政院推動友善育兒空間，鼓勵地方政府新建幼兒園，提供充足的公共化幼托，減輕家長育兒負擔，扭轉少子化危機。

許麗娟說，行政院「擴展平價教保」及「減輕家長負擔」目標，未來規劃在106到113年的8年期間，將在全國增加3000個班別、大概有8萬6000個小朋友能到公共化幼兒園來上課，今年已成立951班。