親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

李佳芬舊金山造勢：韓要讓中華民國受重視 華僑有面子

遠航若真廢照停飛 專家指這些資源最有價值

好消息！教育部補助6千萬興建雲林土庫鎮立聯合幼兒園

2019-12-15 13:51聯合報 記者李京昇／雲林縣即時報導

教育部日前核定興建雲林土庫鎮立聯合幼兒園，總工程經費8046萬元，教育部將補助75%經費、6034.5萬元，國教署副署長許麗娟今天在立委蘇治芬邀請下，到雲林將此好消息帶給鄉親。

土庫鎮長張榮麗說，目前土庫鎮立幼托分散在17個社區活動中心，年長者無法在活動中心活動，而且幼兒園設備老舊亟待翻修，所以爭取聯合幼兒園。

她表示，龐大的經費幸好有蘇治芬委員等人多次帶著她到中央爭取經費，經過7、8個月奔波，終於獲得補助，採一次核定分年補助方式，中央補助6千多萬元，其餘由地方政府自籌款。

土庫鎮立幼兒園園長廖雅琪說，未來聯合幼托興建在埤腳國小旁，規劃一棟三層樓建築物，幼保教室、社區共享圖書室、大型的活動室、中央廚房專門烹調幼兒食品，還有超過千坪的戶外活動空間，預計可以收250位學齡前幼童，未來也會在這裡辦理各式講座，讓全鎮鎮民一起分享。

立委蘇治芬說，中央還有許多育兒政策，托育補助總預算也從200多億增加到600多億，2到6歲小朋友就讀公立幼兒園目前一個月最多繳費2500元，未來4年內學費將再調降1000元，減輕爸媽負擔。

許麗娟表示，學前教育是中央政府重要的政策，行政院推動友善育兒空間，鼓勵地方政府新建幼兒園，提供充足的公共化幼托，減輕家長育兒負擔，扭轉少子化危機。

許麗娟說，行政院「擴展平價教保」及「減輕家長負擔」目標，未來規劃在106到113年的8年期間，將在全國增加3000個班別、大概有8萬6000個小朋友能到公共化幼兒園來上課，今年已成立951班。

未來土庫鎮新的幼兒園落成，將現有分散在各處的幼兒園，解決環境擁擠老舊的問題，幼兒園管理集中一次解決。

教育部國教署副署長許麗娟（左四）在立委蘇治芬（右三）邀請下來到雲林土庫鎮。記者李...
教育部國教署副署長許麗娟（左四）在立委蘇治芬（右三）邀請下來到雲林土庫鎮。記者李京昇／攝影
分享

延伸閱讀

雲林蘇治芬張嘉郡不敗雙姝之戰 選情膠著短兵相...

蘇治芬陪麥寮長輩用餐 盼推24小時長照平價據...

蘇治芬、張麗善花生大亂鬥 民眾霧煞煞

花生之亂延燒 綠批假消息 藍喊揪亂源

相關新聞

麥寮興華國小推桌遊教學 遊戲中學數學、光合作用

2019-12-15 10:57

老人照顧覆蓋率 嘉縣拚6成5

2019-12-15 00:17

「勇媽說故事」學童與書共眠

2019-12-15 00:16

雲縣2國小試辦上下學刷卡 LINE通知家長

2019-12-15 00:15

雲林藥師公會走訪張嘉郡 表達相挺並建議協助修法

2019-12-14 16:38

嘉義竹編技藝再傳承 8年級女生用創意拚商機

2019-12-14 16:36

成立西螺後援會 謝淑亞喊升級西螺果菜市場

2019-12-14 15:36

奇美博物館聖誕周末化裝舞會 連兩周休多項熱鬧活動

2019-12-14 14:47

嘉縣推社區照顧關懷據點 老人照顧覆蓋率朝6成5邁進

2019-12-14 14:21

嘉義市唯一休閒農場 看奇石老樹享檜木芬多精

2019-12-14 13:48

見送發燒母就醫救護車老舊 他捐百萬買新車贈消防局

2019-12-14 13:01

劍湖山推出跨年露營不用帶裝備 兩人同行只要6999元

2019-12-14 12:12

南科愛心月下午開跑 野餐趴歡迎參與輕鬆有趣做公益

2019-12-14 08:54

未婚男女展現誠意優勢 破解愛情「冷暴力」

2019-12-08 12:01

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

狠角色！台東交通隊車輛全面進化250匹 民眾：惹不起！

2019-12-14 14:52

鄭文燦回母校 談桃園八德多處新建設

2019-12-14 17:28

羅東運動公園黃紅交接！落羽松美遍宜蘭　

2019-12-14 17:00

豆腐岩百人排「水」字空拍 牽手護水源

2019-12-14 14:36

暗黑停車場變人氣商場 基隆東岸商場奪台灣建築獎首獎

2019-12-14 20:28

新北歡樂耶誕城巨星雲集 侯友宜備好料慰問執勤員警

2019-12-14 21:27

訪美發「五星名片」挨批 恆春鎮長：別亂扣紅帽子

2019-12-14 16:31

北市府下周三前補資料 環狀線第一階段履勘時間仍未知

2019-12-14 14:37

「落選頭」蘇志強遞補議員 桃市議會將出現首對夫妻檔

2019-12-14 17:25

綠營望罷韓遊行改期？尹立：堅定舉辦、我們不是民進黨

2019-12-14 17:46

烏金來了！漁會冠軍烏魚子也開賣

2019-12-14 22:25

冬至迎茶神 貓空豐茶祭來了

2019-12-15 07:39

奇美博物館聖誕周末化裝舞會 連兩周休多項熱鬧活動

2019-12-14 14:47

屏東綠營遊行號召青年 「小熊維尼」和「吳斯懷」也來

2019-12-14 17:40

環狀線年底通車恐生變？ 侯友宜：不會為了趕而趕

2019-12-15 11:20

戰機臨空呼嘯 航空模型嘉年華會苗栗天空好熱鬧

2019-12-15 11:52

睡覺也能拿來比賽？睡床上睡草地上拿獎品…相揪來睏！

2019-12-14 16:32

縣文化局推23本新書 讓讀者看到多面向的金門

2019-12-14 16:32

去龜吼漁港不再塞塞塞 道路拓寬未來好開好停車

2019-12-14 16:32

高雄夢時代大氣球遊行 親子同樂

2019-12-14 19:40

金門縣立圖書館推自動化服務 借還書更便利

2019-12-14 17:32

罷韓遊行要改期？趙天麟：21日我全家都會參加

2019-12-14 17:46

劍湖山推出跨年露營不用帶裝備 兩人同行只要6999元

2019-12-14 12:12

影／學姐又來了 黃瀞瑩：宜蘭就是好地方要常來

2019-12-14 15:37

影／南迴公路全線23日通車 蘇揆感性向無名英雄致謝

2019-12-15 10:34

美濃心樂園開園 6大裝置藝術邀大家「揪愛」來放閃

2019-12-14 14:22

高雄反空汙大遊行5訴求 環保署上午先回應了

2019-12-15 10:31

西班牙石雕藝術家馬克 來台8年充滿創作能量

2019-12-14 18:45

疑遭性騷擾案市府不公開 黃瀞瑩：尊重

2019-12-14 16:46

侵占廣告貼負面文宣 黃敬平批「一定會被選民唾棄」

2019-12-14 17:47

南迴公路拓寬 改23日全線通車

2019-12-15 00:00

打卡拍照絕佳景點 來坪林這3處騎單車還能拍美照

2019-12-15 03:47

愛情摩天輪遭卡？ 港務公司澄清

2019-12-15 00:07

鳳鼻隧道北路口 明起封閉

2019-12-15 00:00

嘉義竹編技藝再傳承 8年級女生用創意拚商機

2019-12-14 16:36

基隆山藥大餐今晚登場席開百桌 10道創意料理好吃

2019-12-14 20:53

台東「山胡椒學習基地」啟用 傳承布農族山林智慧

2019-12-14 16:33

嘉縣推社區照顧關懷據點 老人照顧覆蓋率朝6成5邁進

2019-12-14 14:21

中女百歲 樂儀隊358名學姐重返17歲

2019-12-14 23:40

三重鴨鴨公園也有光雕秀 展覽期間長達一個月

2019-12-14 14:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top