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嘉縣第1屆生活科技競賽 學生自製抗震塔、耐壓橋

2019-12-15 12:02聯合報 記者黃晴雯／嘉義縣即時報導

嘉義縣第1屆生活科技競賽昨日在永慶高中盛大登場，共16所學校、250名師生參與，嘉義縣永慶高中校長蘇淵源擔任首屆科技領域召集校長，蘇淵源說，參賽學生需透過有限的木條、竹籤等生活中隨手可取得的素材，搭配限量的熱溶膠條，共同完成抗震塔、耐壓橋各1座。

新課綱實施後，國中階段的學習領域自原來7大學習領域，變為8大學習領域，新增「科技領域」，而科技領域又分為「生活科技」、「資訊科技」2大學科。

嘉義縣政府委託嘉義縣科技輔導團辦理全縣生活科技競賽，盼落實課堂所學，帶領學生連結實際生活情境，實踐素養導向的具體意涵。

蘇淵源指出，學生製作完成後，還需經過抗震及耐壓測試，讓參賽學生們，從有限的材料建構出抗震、耐壓的建築結構。

在競賽過程中，考驗學生團隊合作能力，學生除專注投入於完成參賽作品外，另需自主分工，現場常聽見學生們的對話，「幫我扶一下好嗎？」「時間快到了，不急，我們可以完成，一起加油。」等。

生活科技競賽不僅訓練學生的思考，另一方面也讓學生體會互助合作的重要性，實踐新課綱中的自發、互動、共好的核心理念。

嘉義縣政府教育處處長陳添丁表示，感謝各校指導老師在競賽準備過程中，落實科技領域的教學準備，額外花費時間陪伴學生討論、思考、發想、實踐等重要歷程。

陳添丁說，希望藉由生活科技競賽，各校都能落實科技領域領綱中的「做、用、想」科技素養，共同為科技領域努力。

生活科技競賽不僅訓練學生的思考，另一方面也讓學生體會互助合作的重要性。圖／讀者提...
生活科技競賽不僅訓練學生的思考，另一方面也讓學生體會互助合作的重要性。圖／讀者提供
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嘉義縣第1屆生活科技競賽昨日在永慶高中盛大登場，參賽學生與以團隊合作模式，共同協...
嘉義縣第1屆生活科技競賽昨日在永慶高中盛大登場，參賽學生與以團隊合作模式，共同協力完成抗震塔、耐壓橋各1座。圖／讀者提供
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