麥寮興華國小推桌遊教學 遊戲中學數學、光合作用

桌遊是時下流行的休閒娛樂，最近也風行桌遊教學，雲林麥寮鄉興華國小今年獲得教育部和縣府補助，購買了73套正版桌遊，讓學生透過遊戲學習，達到寓教於樂的效果，讓桌遊成為孩子的學習助力。

校方也組成桌遊社，透過桌遊社群帶領著全校53位學生一同研究桌遊，像是「諾亞方舟」桌遊在遊戲過程，學生結合自然課的槓桿原理，施力臂和抗力臂的原理。

「光合作用」桌遊，則讓學生學會植物在光合作用過程需要那些養分，需要細心照料才會長大茁壯；「沉睡皇后」的遊戲，透過遊戲再次複習低年級數學的加減，讓學生不再只有紙本，透過遊戲讓學生喜歡上數學。

二年級學生周天後說，每一個桌遊感覺都很好玩，他希望利用下課時間或是社團時間，把每一個桌遊都玩過一次，不過因為桌遊太多了，可能玩到三年級的時候才可以達成目標。

校長王瓊慈表示，現在的教學不在只是課本上的知識，透過桌遊，除了學習新課題，在遊戲過程也是一種人與人的互動學習。

學校老師黃奕心說，學生在玩桌遊過程，彼此之間對話有趣，但是他們會找出一套大家共同遵守的規準，而且同時也會勉勵要有「勝不驕敗不餒」精神。