嘉義竹編技藝再傳承 8年級女生用創意拚商機

嘉義縣崙尾天赦竹編發展協會向勞動部勞動力發展署雲嘉南分署申請多元就業開發方案計畫，聘請8年級生詹靜儒，她運用巧思令竹片成化身為時尚竹編布包，價格立即翻倍，詹靜儒說，竹編技藝不淪為記憶，鼓勵年輕人回流。

27歲的詹靜儒原來只是來協會參訪，在了解天赦庄百年流傳的竹編歷史後，深受竹編文化吸引，詹靜儒指出，不是沒有能力傳承，而是沒有人才願意投入。

她選擇走入社區貢獻所學，將竹編工法以文字及影像紀錄保存，期待在未來打造竹編故事館，同時也開發多元化商品，如竹編拼布包、眼鏡盒、名片夾等，計畫將商品上架在電商平台上販售。

詹靜儒除全心投入於竹編產業外，也將原來單點式竹編工廠導覽，規劃為社區半日或1日體驗行程，讓遊客親自體驗剖竹管、削竹片到竹編成品的製作過程，期待民眾能透過實際參與，翻轉對竹編的傳統印象。

崙尾天赦竹編發展協會現已開始承接中大型竹編裝置藝術，每月至少3筆訂單，更有飯店看準竹材天然環保特性，上門採購萬元的竹藝擺飾。

崙尾天赦竹編發展協會總幹事蔡世緯指出，溪口鄉在60年代曾被封為竹編王國，因竹子生長速度快、使用年限長，眾多家庭以此謀生，後因工業技術發展，塑膠及紙箱逐漸取代竹製品，目前村內僅存不到10名竹編師，技藝傳承出現斷層。