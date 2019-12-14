親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

嘉義竹編技藝再傳承 8年級女生用創意拚商機

2019-12-14 16:36聯合報 記者黃晴雯／嘉義縣即時報導

嘉義縣崙尾天赦竹編發展協會向勞動部勞動力發展署雲嘉南分署申請多元就業開發方案計畫，聘請8年級生詹靜儒，她運用巧思令竹片成化身為時尚竹編布包，價格立即翻倍，詹靜儒說，竹編技藝不淪為記憶，鼓勵年輕人回流。

27歲的詹靜儒原來只是來協會參訪，在了解天赦庄百年流傳的竹編歷史後，深受竹編文化吸引，詹靜儒指出，不是沒有能力傳承，而是沒有人才願意投入。

她選擇走入社區貢獻所學，將竹編工法以文字及影像紀錄保存，期待在未來打造竹編故事館，同時也開發多元化商品，如竹編拼布包、眼鏡盒、名片夾等，計畫將商品上架在電商平台上販售。

詹靜儒除全心投入於竹編產業外，也將原來單點式竹編工廠導覽，規劃為社區半日或1日體驗行程，讓遊客親自體驗剖竹管、削竹片到竹編成品的製作過程，期待民眾能透過實際參與，翻轉對竹編的傳統印象。

崙尾天赦竹編發展協會現已開始承接中大型竹編裝置藝術，每月至少3筆訂單，更有飯店看準竹材天然環保特性，上門採購萬元的竹藝擺飾。

崙尾天赦竹編發展協會總幹事蔡世緯指出，溪口鄉在60年代曾被封為竹編王國，因竹子生長速度快、使用年限長，眾多家庭以此謀生，後因工業技術發展，塑膠及紙箱逐漸取代竹製品，目前村內僅存不到10名竹編師，技藝傳承出現斷層。

蔡世緯說，竹編仰賴手工製作，一把竹椅需費時5個工作天，近年已轉為客製化商品，但是也無法多接，擔心人力無法負荷。自103年起，向勞動部申請的多元就業開發方案，協助培訓新的竹編師、產品行銷及導覽教學人員，盼增加在地就業機會，將年輕人留下來。

嘉義縣溪口鄉60年代曾被封為竹編王國，但在產業逐漸沒落後，村內僅存不到10名竹編...
嘉義縣溪口鄉60年代曾被封為竹編王國，但在產業逐漸沒落後，村內僅存不到10名竹編師，技藝傳承出現斷層。圖／勞動部雲嘉南分署提供
分享
27歲的的詹靜儒（左）以創意令竹片成化身為時尚竹編布包，同時計畫將更多竹製商品上...
27歲的的詹靜儒（左）以創意令竹片成化身為時尚竹編布包，同時計畫將更多竹製商品上架電商平台。圖／勞動部雲嘉南分署提供
分享

勞動部電商裝置藝術

延伸閱讀

男子到國民黨台南後壁黨部放爆裂物 事前曾到嘉...

與顏如玉同枕眠！嘉義學童夜宿圖書館聽市長說故...

蔡英文到嘉義：「明文」規定 不可賣台

韓國瑜彰化雲林嘉義競總14日成立 15日回防...

相關新聞

成立西螺後援會 謝淑亞喊升級西螺果菜市場

2019-12-14 15:36

奇美博物館聖誕周末化裝舞會 連兩周休多項熱鬧活動

2019-12-14 14:47

嘉縣推社區照顧關懷據點 老人照顧覆蓋率朝6成5邁進

2019-12-14 14:21

嘉義市唯一休閒農場 看奇石老樹享檜木芬多精

2019-12-14 13:48

見送發燒母就醫救護車老舊 他捐百萬買新車贈消防局

2019-12-14 13:01

劍湖山推出跨年露營不用帶裝備 兩人同行只要6999元

2019-12-14 12:12

南科愛心月下午開跑 野餐趴歡迎參與輕鬆有趣做公益

2019-12-14 08:54

改善溪北交通 南市建構公車路網

2019-12-13 23:44

藝陣教案設計徵件比賽…廠商雇人拍手 南市取消頒獎

2019-12-13 23:05

牧師娘募款 盼給折翼少年1個家

2019-12-13 22:59

嘉義車站連接高鐵 議員：可建輕軌

2019-12-13 22:57

台南耶誕跨年市集 蕭壟文化園區化身兒童樂園

2019-12-13 22:24

雲林第一座秀泰影城今開幕 100元入場年輕人樂翻天

2019-12-13 20:29

雲林北港台糖量販店熄燈後 全台首家影城結合家樂福進駐開幕

2019-12-13 19:11

防阿里山公路迷霧危害 公路總局設自動偵測霧區警示系統

2019-12-13 18:20

衛生所流感疫苗「限時限量」？台南藍營：施打一團亂

2019-12-13 18:02

認識神明化身 嘉義新港奉天宮展出全台媽祖大符

2019-12-13 17:24

玉米運費補貼取消農民叫苦 翁章梁允諾恢復又加碼

2019-12-13 16:45

取之社會用於社會 嘉義噴水雞肉飯捐240萬救護車

2019-12-13 14:34

打包七千噸垃圾 雲林斗六剷除垃圾山

2019-12-13 13:47

人氣燒肉南霸天將打造「安平港園區」 6旗下品牌進駐

2019-12-13 13:17

台南市府活動竟花錢招募鼓掌部隊 黃偉哲：引以為戒

2019-12-13 11:53

未婚男女展現誠意優勢 破解愛情「冷暴力」

2019-12-08 12:01

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

全台最美女工頭結婚了 因一把工作梯與丈夫種下情愫

2019-12-14 11:10

雲林第一座秀泰影城今開幕 100元入場年輕人樂翻天

2019-12-13 20:29

雲林北港台糖量販店熄燈後 全台首家影城結合家樂福進駐開幕

2019-12-13 19:11

南迴公路新線通車日定案 23日上午9點半蔡英文主持

2019-12-14 08:55

狠角色！台東交通隊車輛全面進化250匹 民眾：惹不起！

2019-12-14 14:52

跨年卡司統整！從漁港嗨到原鄉 大咖歌手樂團在屏東

2019-12-13 17:39

蓋台中歌劇院幕後英雄圓夢！平安夜音樂會開嗓飆高音

2019-12-13 22:46

台南耶誕跨年市集 蕭壟文化園區化身兒童樂園

2019-12-13 22:24

影／空氣差讓室內運動人口大增 平價運動中心有空中瑜珈

2019-12-13 19:23

雲霧繚繞加里山 迷途婦帶了饅頭卻不敢食用

2019-12-13 17:07

嘉義市唯一休閒農場 看奇石老樹享檜木芬多精

2019-12-14 13:48

高雄大型卡通氣球遊行 今天下午夢時代登場

2019-12-14 11:10

宜蘭冬山新創舉！明年補助5000元 住家加裝監視器

2019-12-13 17:39

嘉義車站連接高鐵 議員：可建輕軌

2019-12-13 22:57

新北總預算案審查最後一天 藍綠僵持恐首次表決

2019-12-13 17:24

鼻頭角步道稜谷線爆紅 聽濤營區加持更添出遊樂趣

2019-12-14 08:56

美女反毒宣導大使搶選舉牆目光 網友：怎麼不是她選？

2019-12-14 13:13

改建完成...北市大龍市場啟用 柯文哲：今後市場標準

2019-12-13 23:45

法國情侶台灣自由行基隆迷路 熱心警指引還介紹美景

2019-12-14 12:08

影／台13甲線截彎取直 最後拓寬路段完工

2019-12-13 20:38

高雄立委選舉民進黨候選人造勢 今晚多人南下助陣　

2019-12-13 22:21

觀光列車改裝首航 台鐵基隆站將變商業生活中心

2019-12-13 23:56

中火持續供電 台電：「這原因」燃煤機組不能說停就停

2019-12-14 10:55

高雄漾藝博駁二登場 為40歲以下無經紀藝術家找伯樂

2019-12-13 18:14

再轟六都規畫 柯文哲：最爛的選擇

2019-12-14 00:04

雙子座流星雨今晚極大期 花蓮縣府推薦十大賞星地點

2019-12-14 13:22

「沒靈魂」綠批耶誕迪士尼 盧秀燕：已逾18萬人次觀賞

2019-12-13 23:36

北市府下周三前補資料 環狀線第一階段履勘時間仍未知

2019-12-14 14:37

見送發燒母就醫救護車老舊 他捐百萬買新車贈消防局

2019-12-14 13:01

墾丁「水鳥天堂」好熱鬧 來看雁鴨嬉戲、魚鷹翱翔

2019-12-14 06:49

老舊高地供水重大突破 政院核定解決方案政府負擔八成

2019-12-13 18:17

台中大坑9之1號步道新廁所完工啟用 彩繪動物外觀吸睛

2019-12-14 10:22

東北角「黑金」紫菜盛產 東北季風、海浪越打長越好

2019-12-14 14:04

新北109年總預算通過 綠批包裹表決、藍回讓市府做事

2019-12-13 21:15

質疑包裹表決、護航新北市府預算 民進黨團離席抗議

2019-12-13 19:41

桃園大大溪計畫概念展再造歷史現場 大溪武德殿啟動

2019-12-13 19:22

連鎖超商、咖啡店、網咖注意了 查獲5件菸蒂垃圾最高罰6千

2019-12-13 20:45

蘇花改馬拉松先開跑 選手體驗這人生唯一的機會

2019-12-14 12:01

台13甲線拓寬 最後一段竣工

2019-12-13 23:05

新北首條公車專用道 12月17日啟用

2019-12-13 23:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top