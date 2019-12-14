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成立西螺後援會 謝淑亞喊升級西螺果菜市場

2019-12-14 15:36聯合報 記者李京昇／雲林縣即時報導

總統候選人韓國瑜、雲林縣第二選區立法委員候選人謝淑亞今天成立西螺後援會，展現溪北大團結的信心與氣勢，支持者高喊「凍蒜」，要送韓國瑜送進總統府、謝淑亞進入立法院。

今天後援會成立，雲林縣議會副議長蘇俊豪、雲林縣長張麗善、國民黨雲林縣黨部主委許宇甄、西螺鎮農會總幹事廖錦富、雲林縣議員李明哲、蔡東富、蔡明水、廖偉晴等人到場幫謝淑亞站台。

謝淑亞當場授「戰」旗由西螺鎮農會理事長張宗南接受，並由婦女團體代表前西螺鎮長謝金治及許宇甄分別贈送蒜頭及好采頭，預祝謝淑亞及韓國瑜高票當選。

謝淑亞表示，她為雲林縣提出最周全的農業政策，造福全體農民，守護雲林縣民的權益，只要她能進入立法院會催生農業專屬電視頻道、爭取設立雲林專屬農改場、爭取成立國家級現代化蔬果物流園區，並打造雲林品牌、結合社區推動農業生態旅遊。

謝淑亞說，西螺果菜市場是台灣菜籃子，結合西螺、二崙專業蔬菜產區供應，她也要推動西螺果菜市場成為台灣第一個蔬果農產交易、加工示範特區，建構全區網路金流、冷鏈物流的現代智慧交易體系，打造安全、有機農產品拍賣平台。

未來更要塑造溪北小鎮文化觀光與詔安風情、爭取跨域及跨部門合作整治濁水溪揚塵、爭取擴大濁水溪沿岸鄉鎮學校裝設新風換氣系統計畫，提昇現代化網路行銷及冷鏈物流，將西螺果菜市場升級為國家級現代化蔬果物流園區。

總統候選人韓國瑜、雲林縣第二選區立法委員候選人謝淑亞（前中）今天成立西螺後援會。...
總統候選人韓國瑜、雲林縣第二選區立法委員候選人謝淑亞（前中）今天成立西螺後援會。圖／謝淑亞競選團隊提供
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2020選舉謝淑亞韓國瑜2020選舉雲林縣立委

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