奇美博物館聖誕周末化裝舞會 連兩周休多項熱鬧活動

奇美博物館「全台最熱鬧的聖誕週末－化裝舞會」，今明兩天與下個周休登場。圖/館方提供 分享 facebook

奇美博物館號稱「全台最熱鬧的聖誕週末－化裝舞會」今明兩天與下個周休登場，今天活動首日吸引許多民眾化扮裝參加，晚間舉行的「聖誕大舞會」男女老少聚集館前廣場起舞，搭配博物館背景展現西洋古典的浪漫情調。現場還有歐風貴族與聖誕老公公見面會、皇家聖誕市集與音樂、舞蹈。

奇美博物館表示，「聖誕週末」首日不少遊客配合「化裝舞會」西洋皇家風格主題打扮到場，有的遊客則戴上博物館贈送的舞會面具，成為活動最別致的風景。館方每天也精心準備萬份聖誕小禮，民眾只要符合西洋古典風格裝扮並拍照打卡，就可以到服務台摸彩換禮物。

「化裝舞會」第一場開舞舞會今天上午在博物館大廳舉行，由穿著華服的皇室貴族與聖誕老公公共同開舞，這些裝扮自19世紀貴族舞者一現身立刻抓住眾人目光，向人群優雅行禮後開始隨著音樂搖曳生姿，還邀民眾共舞，氣氛熱絡，開舞舞會結束後，聖誕老公公與歐風貴族前往戶外廣場與大眾拍照同樂。

傍晚重頭戲「聖誕大舞會」登場，專業舞蹈老師現場教學，帶領民眾記憶拍子及舞步。接著舞會開始，華爾滋旋律揚起，聖誕燈光秀隨之啟動，一束束光線投射在聖誕樹及人群身上，整個廣場瞬間化為一座大舞池。

館方表示，現場配合推出的「皇家聖誕市集」，70家攤位推出許多「貴族點心」如熱紅酒、法式烤薄餅、澳式甜甜圈等都十分討喜，而令人食指大動的異國料理如帶骨德式香腸、手指炸雞等也出現購買人潮。博物館的禮品店亦規畫聖誕主題專區及限定優惠，方便民眾買齊各式聖誕禮物；館內「信息」餐廳則推出美味聖誕大餐，邀請民眾嘗鮮。

活動另一重點「精緻音樂饗宴」下午由「台南市民樂團」打頭陣，另有鋼琴三重奏、蒙恬人聲室內樂集等。接下來活動期間將有管樂、打擊樂、古典室內樂、爵士樂等多元風格的節目輪番登場。

奇美博物館在13公尺高的「幸福聖誕樹」、體驗貴族肖像畫的「古典畫框」、旋轉木馬以及活動主題牆、「CHIMEI MUSEUM」裝置等處設置拍照打卡點。加碼活動有街頭藝人表演、「舞會面具DIY」課程、「自動樂器小劇場」樂器加演、「走入管弦樂團」節目延長至晚間等。