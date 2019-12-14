嘉義市唯一休閒農場 看奇石老樹享檜木芬多精

蔡福源年輕蒐集的巨木、檜木，成為五柳園民宿設計裝修建材。記者卜敏正／攝影 分享 facebook

從事建築設計規畫的蔡福源，年輕時就對園藝、石頭、木材有興趣，每有閒錢就四處蒐集石材、老樹，並夢想以蒐集品開設農場、經營民宿，10多年前他在嘉義市郊買了一塊地，並自己設計規畫溪流、園藝、老樹、石頭，還興建農舍，申請嘉義市第一家休閒農場，提供合法民宿，命名為「五柳園休閒農場」，自詡成為當代陶淵明。

55歲的蔡福源表示，年輕時為工作打拚，唯一的興趣就是找石頭、蒐集舊木、老樹，921大地震後，有許多珍貴漂流木被拍賣，未能充分運用，他那時花費積蓄、大量採購，甚至跨入剖木領域，要認識木材，提高珍貴原木利用，同時萃取原木精油，利用精油製作手工皂，做到適材適用。

「回到這裡就是個園丁！」他說，年過半百後總有「回歸田園」想法，五柳園休閒農場因此誕生，這個嘉義市唯一休閒農場占地約3000坪，也是第一間正式核准登記民宿。在這裡能夠與大自然更親近，農場裡有仿原始溪流生態池，搭配他長期蒐集的馬齒石，創造野溪瀑布生態。

蔡福源指出，園區生態強調大自然田園，就是要讓入園者體會五柳先生意境，走進園區除了園林、溪流，還有台灣原生老樹，龍眼、荔枝、蓮霧、九重葛，以及自產蔬菜。

「住這裡享受檜木芬多精！」蔡福源笑著說，多年蒐集的檜木建材，成為民宿設計裝修建材，每間民宿都是他的蒐藏，也是他用心設計，遊客到此可全日享受檜木芬多精馨香，無論進農場踏青、住宿，都有彷彿居住在森林、野溪旁的感受，還可以親身觀摩、試做檜木精油手工皂。