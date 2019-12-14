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劍湖山推出跨年露營不用帶裝備 兩人同行只要6999元

2019-12-14 12:12聯合報 記者李京昇／雲林縣即時報導

劍湖山世界推出2020年跨年極光煙火秀，並提供雲林、嘉義縣市鄉親299元的特別優惠票價，及全國大專校院學生3人同行999元的優惠票，同時還有全台唯一的跨年露營，可享有專屬的跨年煙火觀賞區。

劍湖山世界指出，跨年煙火尊榮限量露營，兩人同行只要6999元，限量20帳，遊客不需帶露營裝備，除了兩天暢遊劍湖山世界主題樂園外，在跨年晚會期間，還有專屬的觀景區，以最佳視野欣賞跨年煙火秀。

年跨年夜，讓雲嘉鄉親與活力滿滿的大專校院學生可以從早上玩到跨年；而另一項全台唯一的跨年露營，不只可以連續2天暢遊劍湖山世界主題樂園，還享有專屬的跨年煙火觀賞區，只剩不到10帳，售完即止。

劍湖山表示，今年跨年晚會邀請網路聲量超高的新秀歌手與民眾同樂，包括聲林新秀李佳歡、許淨淳、張孟權、艾文，以及唐貓樂團、耶魯布萊克樂團、呂薔、陳芳語，並由全民天菜J.Sheon壓軸演出。

看完長達566秒的璀璨煙火，第二天元旦一早，還可以遠眺大、小尖山的美景，並到五星級的劍湖山渡假大飯店享用豐盛美味的早餐。

民眾透過劍湖山世界網路商城Fancy Go購票，雙人票798元，限量700組，可獲贈2020年跨年幸福極光煙火秀年曆。最新活動詳情，可至劍湖山官網或電話（05）582-5789查詢。

劍湖山渡假大飯店蔚藍餐廳。圖／劍湖山提供
劍湖山渡假大飯店蔚藍餐廳。圖／劍湖山提供
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跨年煙火尊榮限量露營，兩人同行只要6999元。圖／劍湖山提供
跨年煙火尊榮限量露營，兩人同行只要6999元。圖／劍湖山提供
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跨年煙火長達566秒。圖／劍湖山提供
跨年煙火長達566秒。圖／劍湖山提供
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跨年晚會劍湖山世界露營

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