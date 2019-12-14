南科愛心月下午開跑 野餐趴歡迎參與輕鬆有趣做公益

南科管理局與南科扶輪社今天下午3點將在南科迎曦湖畔舉辦「南科愛心月公益野餐趴」，現場有愛心義賣、特色餐車、在地小農市集、兒童二手市集、手作文創、親子遊戲、湖畔咖啡館、舞台公益表演，晚間還有星光電影院，歡迎各地民眾來參與「輕鬆有趣做公益」。

今天也是「寶可夢社群日」，許多寶可夢玩家知道南科迎曦湖是抓寶熱點，今天可以一邊野餐一邊抓寶樂趣，非常適合闔家大小或三五好友參與戶外活動，休閒放鬆、增進親子家庭關係及紓解工作壓力。

南科愛心月今年第5屆，科管局擴大以野餐趴方式舉辦開幕活動，讓民眾「在輕鬆休閒的氛圍下，植入公益愛心的種子」，為鼓勵民眾參加，前100名到場者有「早鳥禮限量免費餐券」。

捐發票3張或現金50元可享用18天生啤1杯，或在湖畔咖啡館喝咖啡、賞美景、聽音樂，聯電音樂同好社現場Live演出，募得發票及現金全數捐出。

捐款10元可參加現場趣味闖關遊戲，還可獲得小禮物；捐款50元可參加繽紛愛心香皂DIY；另有造型氣球教學，收入將全數捐出。

另有「小老闆兒童二手市集」，小朋友充當老闆賣物品，捐出部分收入幫助弱勢；主辦單位還邀請行動圖書館─雲水書車到場，供親子閱讀。

「星光電影院」則播映新片「獅子王2019」，現場多樣特色餐車供應脆皮雞蛋糕、漢堡、手工窯烤PIZZA、創意奶茶、爆米花、古巴三明治、串燒烤物、手做煎餃、手工愛玉、精釀啤酒等。