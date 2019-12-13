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台南耶誕跨年市集 蕭壟文化園區化身兒童樂園

2019-12-13 22:24聯合報 記者吳淑玲／即時報導

台南耶誕跨年系列活動，蕭壠文化園區化身為小朋友最愛的兒童樂園，黃偉哲市長今天下午在蕭壠文化園區舉辦的「耶誕市集親子音樂劇場」主持啟燈儀式及與崧安幼兒園的小小朋友們溫馨互動，熱烈歡迎大小朋友前來深具台南地方風味又別樹一格的耶誕市集。

黃偉哲表示，台南市很大，今年的耶誕跨年活動不同以往大多集中單點辦理，改為遍地開花、散佈在台南的各個區域，衷心希望大小朋友都能盡情地在園區內遊玩，欣賞漂亮的燈飾與精心準備的旋轉木馬，沈浸在充滿童趣的歡樂時光，創造更多美好幸福的回憶。市府日後籌辦耶誕跨年活動會往更精緻與精彩的方向努力，吸引更多的市民以及外地來的好朋友一起來台南共襄盛舉、熱情跨年。

新聞處指出，明天蕭壠文化園區推出「耶誕市集親子音樂劇場」，由國內知名如果兒童劇團演出義式幽默的「媽媽咪噢」，還有戀愛專屬、小朋友最愛的「旋轉木馬」，晚上園區將亮起長達數百公尺的浪漫燈飾化身為銀河耶誕城，歡迎大、小朋友一起來看劇。

新聞處表示，「2020台南好young耶誕跨年系列活動」--耶誕市集親子音樂劇場，14日在蕭壠文化園區登場，市集活動當日上午10點開始，下午4點由如果兒童劇團現場演出「媽媽咪噢」，義大利式滑稽逗趣的喜劇風格，現場互動性高，絕對是孩子與您同樂的最佳選擇。

接下來還有21日、28日的耶誕跨年演唱會，12月31日當天在南美館2館有跨年倒數活動，歡迎大家一起來送舊迎新，創造美好幸福的回憶。

蕭壟文化園區化身兒童樂園，台南市長黃偉哲歡迎親子同樂。圖/市府提供
蕭壟文化園區化身兒童樂園，台南市長黃偉哲歡迎親子同樂。圖/市府提供
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跨年劇場親子

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