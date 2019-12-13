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雲林第一座秀泰影城今開幕 100元入場年輕人樂翻天

2019-12-13 20:29聯合報 記者蔡維斌／雲林縣即時報導

雲林首家秀泰影城今天在北港鎮開幕，吸引年輕人前往觀賞電影。記者蔡維斌／攝影
雲林首家秀泰影城今天在北港鎮開幕，吸引年輕人前往觀賞電影。記者蔡維斌／攝影
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雲林縣第一家秀泰影城今天在北港家樂福量販店開幕，這也是國內第一家設在家樂福的秀泰，秀泰慶開幕推出三天一百元入場的優惠，因而設在量販店二樓的影城尚未開門，就吸引大批年輕人在門外排隊，秀泰說，北港秀泰有四個影廳，使用李安導演指定的放映系統及先進的影音設備，歡迎來享受最頂級電影。

秀泰影城進駐北港家樂福量販店一直是雲嘉沿海年輕人所期待的，今天秀泰入口排滿人潮，從台西趕來看開幕首映的林姓學生，他說，自得知秀泰進駐北港，他們就超期待的，往後看好電影不必再遠赴嘉義市，且可逛家樂福，太棒了。

秀泰影城行銷經理黃曦瑩說，北港秀泰四個影廳，其中有一廳是商務倉，座位都在60到100位，空間寬敞且影音設備全是今年最新也是最頂級的，為慶開幕今天起三天推出百元入場，坐滿為止。

黃理經說，北港秀泰除影廳之外，全廳軟綿地毯和裝置藝術，更增設了一處寬敞的閱讀廳，提供各種雜誌書報，讓等候入場的人閱讀，此外販賣部提供秀泰有名的爆米花和鹽酥雞，歡迎大家到秀泰來享受國內最頂級的電影世界。

百元優惠入場推出冰雪奇緣2、黑色聖誕節、賽道狂人、野蠻遊戲；全面晉擊、去年聖誕節等應景影片。

北港秀泰影城設在家樂福量販店二樓，提供民眾完善的看電影購物環境。記者蔡維斌／攝影
北港秀泰影城設在家樂福量販店二樓，提供民眾完善的看電影購物環境。記者蔡維斌／攝影
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北港秀泰有四個影廳全採用最先進的影音設備。記者蔡維斌／攝影
北港秀泰有四個影廳全採用最先進的影音設備。記者蔡維斌／攝影
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北港家樂福和秀泰影城同步開幕，現場擠滿人潮熱滾滾。記者蔡維斌／攝影
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北港秀泰慶開幕推出百元優惠入場，門沒開就大排長龍。記者蔡維斌／攝影
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北港秀泰影城設備現代新穎，提供舒適豪華的欣賞電影空間。記者蔡維斌／攝影
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北港秀泰販賣部提供年輕人最愛的秀泰爆米花和鹽酥雞。記者蔡維斌／攝影
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北港秀泰還提供舒適的閱讀空間，讓等候的人休息。記者蔡維斌／攝影
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北港秀泰慶開幕推出百元優惠入場，門沒開就大排長龍，電影院內擠滿人潮。記者蔡維斌／...
北港秀泰慶開幕推出百元優惠入場，門沒開就大排長龍，電影院內擠滿人潮。記者蔡維斌／攝影
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北港家樂福量販店

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