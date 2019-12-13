影／全國唯一且最不一樣的選舉看板在台南 打卡新景點

國寶級電影海報看板師顏振發為蔡英文台南競選總部繪製蔡賴配的競選看板，今天完成，也成為獨一無二的選舉看板，預料將成為新打卡景點。顏振發認為有把小英的神韻表現出來，而賴清德看起來也較年輕，笑得燦爛多了。

66歲的顏振發從18歲起踏入電影看板繪製行業，儘管電腦輸出海報或電子看板，已幾乎取代手繪電影看板，台南全美、今日戲院仍保有這項傳統，也為延續這項傳統藝術技藝，開辦手繪看板文創研習營，請顏振發傳授，已累積600多名弟子。目前繼續有年輕學生，跟著他彩繪海報看板，技藝也傳承了下去。

長期來競選看板上候選人的照片都是電腦輸出影像，顏振發突發奇想，希望蔡英文台南競選總部的蔡賴配影像，能由他手繪呈現，這一提議當然獲得競選總部主任委員黃偉哲歡迎，而且還自薦當顏師傅的學生。5天前開始釘板作業，找來圖片影像，經設計、打底後，昨天開始彩繪，今天完成。繪製過程中也吸引許多路過者觀賞，賴清德也在臉書上表示謝意。