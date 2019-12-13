親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

不是烏龍！張綱維署名發文昨天申請遠航停飛

影／全國唯一且最不一樣的選舉看板在台南 打卡新景點

2019-12-13 19:16聯合報 記者鄭惠仁／台南即時報導

國寶級電影海報看板師顏振發為蔡英文台南競選總部繪製蔡賴配的競選看板，今天完成，也成為獨一無二的選舉看板，預料將成為新打卡景點。顏振發認為有把小英的神韻表現出來，而賴清德看起來也較年輕，笑得燦爛多了。

66歲的顏振發從18歲起踏入電影看板繪製行業，儘管電腦輸出海報或電子看板，已幾乎取代手繪電影看板，台南全美、今日戲院仍保有這項傳統，也為延續這項傳統藝術技藝，開辦手繪看板文創研習營，請顏振發傳授，已累積600多名弟子。目前繼續有年輕學生，跟著他彩繪海報看板，技藝也傳承了下去。

長期來競選看板上候選人的照片都是電腦輸出影像，顏振發突發奇想，希望蔡英文台南競選總部的蔡賴配影像，能由他手繪呈現，這一提議當然獲得競選總部主任委員黃偉哲歡迎，而且還自薦當顏師傅的學生。5天前開始釘板作業，找來圖片影像，經設計、打底後，昨天開始彩繪，今天完成。繪製過程中也吸引許多路過者觀賞，賴清德也在臉書上表示謝意。

因明天14日競選總部就要舉行成立大會，有時間的壓力，繪製起來也不輕鬆，但顏師傅說，因愛台灣而繪製，心情就是爽，什麼都不重要了。顏振發完成後，看了看畫像，欣喜把小英的神韻畫了出來，賴清德的部分也畫得很有神。他表示，選舉結束後，將把作品送給小英總統。

國寶級電影看板師顏振發手繪蔡賴配，是獨一無二的選舉看板。記者鄭惠仁／攝影
國寶級電影看板師顏振發手繪蔡賴配，是獨一無二的選舉看板。記者鄭惠仁／攝影
分享
國寶級電影看板師顏振發手繪蔡賴配，是獨一無二的選舉看板。記者鄭惠仁／攝影
國寶級電影看板師顏振發手繪蔡賴配，是獨一無二的選舉看板。記者鄭惠仁／攝影
分享

電影賴清德

延伸閱讀

花5天手繪總統台南競總看板 顏振發：是為了台...

影／賴清德陪林宜瑾拜廟賣力輔選 鄉親要他選下...

賴清德台南力挺林宜瑾 鄉親透露「蓋廁所」感恩...

遠航停飛究責 賴清德：相關部會應說明清楚

相關新聞

雲林北港家樂福與秀泰影城開幕 吸引人潮帶動商機

2019-12-13 19:11

防阿里山公路迷霧危害 公路總局設自動偵測霧區警示系統

2019-12-13 18:20

衛生所流感疫苗「限時限量」？台南藍營：施打一團亂

2019-12-13 18:02

認識神明化身 嘉義新港奉天宮展出全台媽祖大符

2019-12-13 17:24

玉米運費補貼取消農民叫苦 翁章梁允諾恢復又加碼

2019-12-13 16:45

取之社會用於社會 嘉義噴水雞肉飯捐240萬救護車

2019-12-13 14:34

打包七千噸垃圾 雲林斗六剷除垃圾山

2019-12-13 13:47

人氣燒肉南霸天將打造「安平港園區」 6旗下品牌進駐

2019-12-13 13:17

台南市府活動竟花錢招募鼓掌部隊 黃偉哲：引以為戒

2019-12-13 11:53

暖心里長連6年勸募年菜 與員警攜手送弱勢民眾

2019-12-13 10:54

烏魚子豐收季加工業創意巧思 爆米花壽司變烏金料理

2019-12-13 10:00

祕境爆紅！台南六甲落羽松季結合小旅行 明年元月登場

2019-12-13 07:29

烏山頭水庫種電 百人抗議

2019-12-12 23:08

工策會預算刪剩1千 黃偉哲：將提覆議

2019-12-12 23:07

嘉市清淤 議員：黃敏惠任內較好

2019-12-12 23:06

雲林「i郵箱」 24小時收寄貨

2019-12-12 23:05

越晚越美 台南縣市合併民治中心將首度耶誕點燈

2019-12-12 21:54

「添唐拳」校長趴地親吻地板 哽咽中表達感謝

2019-12-12 20:09

國民黨棄保效應 黨內大老紛紛表態支持林國慶

2019-12-12 18:50

拚募款給困境少年一個家 牧師娘：讓破碎人生回到正軌

2019-12-12 18:40

台南拿一席韓勝率超過8成 綠營：謝龍介吹口哨壯膽

2019-12-12 18:05

民雄陸橋拓寬3年今通車 可望成為新地標

2019-12-12 17:50

還記得志玲姐姐婚禮上在陽台揮手那幕？來台南你也行

2019-12-12 17:05

韓國瑜周六來嘉義市為傅大偉造勢 希望衝出3萬人

2019-12-12 17:01

五百農民相挺 劉建國喊出推動健全農民退休制度

2019-12-12 16:44

嘉市去年清淤預算執行率欠佳 議員：黃敏惠任內較好

2019-12-12 15:27

藏金閣14日登場 推出檜木置物櫃、實木搖椅競標

2019-12-12 14:41

台南推友善耕作 黃偉哲：消費者多採購來鼓勵農民

2019-12-12 14:24

環球科技大學董事長許淑敏 榮獲金炬獎績優經理人

2019-12-12 14:23

雲林縣府推廣「i郵箱」 24小時收寄件免煩惱

2019-12-12 14:23

未婚男女展現誠意優勢 破解愛情「冷暴力」

2019-12-08 12:01

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

板橋文化路設新北市首條公車專用道 一般車開進要罰

2019-12-13 11:39

宜蘭好山好水適合養老？ 網曝這一點是大問題

2019-12-13 11:05

屏東最宜居？他曝夫婦捨澳洲住東港 網最憂心這點

2019-12-13 12:34

記得先儲水！桃園、龜山19日零時起3萬戶停水

2019-12-13 12:22

祕境爆紅！台南六甲落羽松季結合小旅行 明年元月登場

2019-12-13 07:29

攝影金牌警妙手修復 神像與未斷香灰奇蹟合影

2019-12-13 13:01

人事異動 高市府今發新一波人事令

2019-12-12 19:45

礁溪觀光夜市今晚開張 前1千名抽機車

2019-12-13 00:00

「添唐拳」校長趴地親吻地板 哽咽中表達感謝

2019-12-12 20:09

台南市府活動竟花錢招募鼓掌部隊 黃偉哲：引以為戒

2019-12-13 11:53

冬日宜蘭美食 蘇澳黃金醃蘿蔔來了

2019-12-13 07:25

柯文哲提基隆併入北市 「台灣規畫六都很荒謬」

2019-12-12 23:50

取之社會用於社會 嘉義噴水雞肉飯捐240萬救護車

2019-12-13 14:34

紫南宮274年來香火不斷 原是靠它延續…

2019-12-13 15:58

全台最大水筆仔森林 淡水紅樹林木棧步道14日重新開放

2019-12-13 14:00

溫泉護照夯到縣民都想要 宜蘭：限量5千快來集章

2019-12-13 13:23

人氣燒肉南霸天將打造「安平港園區」 6旗下品牌進駐

2019-12-13 13:17

鄉間道士拚學術 考上博士班

2019-12-13 00:07

交部卡半年？ 愛情摩天輪12月招標跳票

2019-12-12 23:27

用路人注意 花蓮市中山地下道北濱外環道將封路養護

2019-12-13 14:38

影／天寒地凍心疼危險捕鰻苗人 林姿妙晚間親送保暖包

2019-12-12 22:01

「學姐」遭性騷擾案調查完成 市府：不宜公開結果

2019-12-13 14:44

免費公車限市民 盧秀燕鬆口：研究後決定

2019-12-12 23:11

越晚越美 台南縣市合併民治中心將首度耶誕點燈

2019-12-12 21:54

打包七千噸垃圾 雲林斗六剷除垃圾山

2019-12-13 13:47

新北總預算案審查最後一天 藍綠僵持恐首次表決

2019-12-13 17:24

影／浪漫夜燈光雕秀 林家花園亮到到明年情人節

2019-12-12 21:51

三星除了知名蔥蒜又加一味 全國唯一鴨食農教育在這裡

2019-12-12 21:35

雲霧繚繞加里山 迷途婦帶了饅頭卻不敢食用

2019-12-13 17:07

中市府養網軍？ 綠議員改口澄清

2019-12-12 23:30

烏山頭水庫種電 百人抗議

2019-12-12 23:08

國民黨台中3立委參選人合體 期許未來讓山海屯連成一線

2019-12-12 21:34

基隆雨去年比台北多下一個月 蓋風雨操場小巨蛋引論戰

2019-12-13 14:15

女兒一句話 八大行業老闆蛻變優良學生

2019-12-13 00:10

屏東農科擴大164公頃今竣工 潘孟安：可創180億產值

2019-12-13 16:48

跨年卡司統整！從漁港嗨到原鄉 大咖歌手樂團在屏東

2019-12-13 17:39

李克承故居下周二開幕 日式建築懷舊氛圍品嘗手沖咖啡

2019-12-13 11:08

議員批網球中心蓋一半 盧秀燕：朝多功能使用規畫

2019-12-13 14:53

阿美族男跑船遭父丟包西班牙 失聯38年將返鄉

2019-12-12 20:52

耶誕巨星演唱會14、15日盛大登場 板橋警站崗執勤

2019-12-13 11:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top