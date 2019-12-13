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雲林北港家樂福與秀泰影城開幕 吸引人潮帶動商機

2019-12-13 19:11聯合報 記者蔡維斌／雲林縣即時報導

雲林沿海最大賣場北港台糖量販店熄燈，改由知名的家樂福進駐，同時雲林第一家秀泰影城結合同步開幕，一開門就人潮滿滿，爭相搶購特惠，帶動商機，秀泰影城也推出百元優惠慶開幕，家樂福說，這是國內第一家影城和家樂福結合的賣場，將提供最現代化的休閒購物環境。

北港台糖量販店結束營業後，由家樂福接手，經過約三個月裝修，除有三商巧福、五花馬、爭鮮等美食街，更引進秀泰影城進駐，今天影城量販店盛大開幕，家樂福總經理王俊超、台糖副總經理顧孝柔親臨剪綵，北港鎮長蕭永義、朝天宮董事長蔡咏鍀及民代應邀參加，場面熱鬧滾滾。

由於這是雲嘉地區第一家賣場與影城結合的量販店，一早尚未開門，就有不少民眾排隊等候，想一睹新賣場和影城丰采，近午開幕，馬上就湧近人潮，不同於一般賣場開幕，是有來自雲嘉鄰近許多鄉鎮的年輕人也趕來看電影，各樓層擠滿人，展現北港空前商機。

家樂福中區經理胡志光說，北港店是家樂福第67家分店，佔地千坪，提供兩萬種生鮮百貨商品、3C電器，更獨家引進國外熱銷商品，並設有台糖商品專區及咖啡休閒區，擁有500個汽機車停車位，是中台灣第一家設電子結帳平台和etc電子停車場的賣場，且與知名美食結合，又是國內第一家和家樂福合作的秀泰影城，將提供雲嘉沿海最舒適方便的購物休閒空間。

胡志光說，為慶開幕，即日起推出買滿千可摸彩，有電視等大獎且可低價買到指定商品，單筆購滿五百免費獲白蛋或衛生紙等贈品，好康大方送，機不可失，家樂福看好北港每年600萬觀光人潮及沿海居民需求，首度與台糖及秀泰合作，期為雲林沿海帶動商機。

多位民眾說，有了家樂福讓大家生活購物更方便。許多輕人更喜愛影城進駐，讓他們多了假日休閒去處。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀及北港鎮長蕭永義也說，歡迎家樂福進駐讓大家購物更方便，尤其與影城結合，鄰近又有麥當勞、寶雅等知名連瑣餐飲名店與百貨，將集結為北港新興商圈，未來必可發展成市區最熱鬧商城，大家拭目以待。

國內第一家由家樂福和秀泰影城結合的量販店，今天在雲林縣北港鎮盛大開幕，帶動商圈發...
國內第一家由家樂福和秀泰影城結合的量販店，今天在雲林縣北港鎮盛大開幕，帶動商圈發展。記者蔡維斌／攝影
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國內第一家由家樂福和秀泰影城結合的量販店，今天在雲林縣北港鎮盛大開幕，提供雲林沿...
國內第一家由家樂福和秀泰影城結合的量販店，今天在雲林縣北港鎮盛大開幕，提供雲林沿海民眾舒適休閒購物空間。記者蔡維斌／攝影
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國內第一家由家樂福和秀泰影城結合的量販店，今天在雲林縣北港鎮盛大開幕，提供兩萬多...
國內第一家由家樂福和秀泰影城結合的量販店，今天在雲林縣北港鎮盛大開幕，提供兩萬多種商品及寬敞購物空間。記者蔡維斌／攝影
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國內第一家由家樂福和秀泰影城結合的量販店，今天在雲林縣北港鎮盛大開幕，帶動商圈發...
國內第一家由家樂福和秀泰影城結合的量販店，今天在雲林縣北港鎮盛大開幕，帶動商圈發展。記者蔡維斌／攝影
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國內第一家由家樂福和秀泰影城結合的量販店，今天在雲林縣北港鎮盛大開幕，即吸引人潮...
國內第一家由家樂福和秀泰影城結合的量販店，今天在雲林縣北港鎮盛大開幕，即吸引人潮，賣場擠滿滿。記者蔡維斌／攝影
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北港家樂福和秀泰影城一開幕，就吸引成千上萬人潮，把賣場擠滿滿。記者蔡維斌／攝影
北港家樂福和秀泰影城一開幕，就吸引成千上萬人潮，把賣場擠滿滿。記者蔡維斌／攝影
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北港家樂福開幕以每顆八元賣出上千顆雲林高麗菜，吸引民眾搶購。記者蔡維斌／攝影
北港家樂福開幕以每顆八元賣出上千顆雲林高麗菜，吸引民眾搶購。記者蔡維斌／攝影
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國內第一家由家樂福和秀泰影城結合的量販店，今天在雲林縣北港鎮盛大開幕，即吸引人潮...
國內第一家由家樂福和秀泰影城結合的量販店，今天在雲林縣北港鎮盛大開幕，即吸引人潮，賣場擠滿滿。記者蔡維斌／攝影
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北港朝天宮家樂福量販店

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