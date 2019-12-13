防阿里山公路迷霧危害 公路總局設自動偵測霧區警示系統

嘉義縣台18線阿里山公路海拔1000公尺以上高山路段，終年常有濃霧發生，對行車安全造成影響，為解決不利天候因素，公路總局在阿里山公路設置「霧區警示系統」。圖／公路總局提供 分享 facebook 嘉義縣台18線阿里山公路，從34公里（觸口）以上即為山區道路，特別是48公里（公田）海拔1000公尺以上高山路段，終年常有濃霧發生，秋冬更頻繁，對行車安全造成影響，為解決此不利行車安全的天候因素，公路總局率先在阿里山公路設置「霧區警示系統」。

目前已在台18線51公里及57公里附近2路段，完成「自動偵測」霧區警示系統；另於61公里、68.6公里及95.2公里等3處，設「恆亮式」霧區警示系統，目前運作成效良好，未來將再持續擴大辦理。

阿里山公路是通往阿里山森林遊樂區，以及沿線風景區、茶區要道，車流量大，時有因濃霧不諳路況行駛至對向車道釀禍事故發生，為解決此一不利天候因素，公路總局在阿里山公路設置「霧區警示系統」，讓駕駛人開車行駛阿里山公路，遇濃霧不用慌，霧區警示系統啟用，行車有導引、安全再提升。