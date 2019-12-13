親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

獨／遠航信託半數「搬走」 誰在喬事公文全揭露

衛生所流感疫苗「限時限量」？台南藍營：施打一團亂

2019-12-13 18:02聯合報 記者鄭維真／台南即時報導

部分縣市爆出流感疫苗短缺，台南市疫苗雖然足夠，卻傳出永康衛生所「限時限量」施打疫苗，不少民眾撲空，國民黨議員抨擊施打狀況一團亂，民眾恐慌不安，要求農曆年前務必全數完成接種。台南市衛生局表示，台南的流感疫苗都足夠，承諾會請永康衛生所改善，並在年前施打完畢。

國民黨議員林燕祝、蔡淑惠、王家貞今天開記者會砲轟今年流感接種比過去慢了2個月，質疑執政黨政府為搶選票而置公衛於不顧，即將進入流感高峰期，衛生所疫苗庫存卻數量不一，部份提供接種服務更是淪於交差。

有市民向林燕祝投訴，指他去永康衛生所要打流感疫苗，卻發現該衛生所只有周二、四施打，且每次限量100劑，當天撲了空，還擔心之後是否會搶不到名額。林燕祝批評，每次100劑速度太慢，流感疫苗施打2周後才能產生抗體，必須趕在過年前加派人力完成施打，否則預防效果恐大打折扣。

蔡淑惠說，民眾搶疫苗的心理是一大問題，衛生單位應採變通做法，建議可由各里排出施打日期，方便民眾安排接種。王家貞則認為公部門不積極，今年第二階段公費流感疫苗本月8日開打就驚傳缺貨，莫非是忙著選舉疏忽照顧民眾健康。

衛生局副局長黃文正表示，因世界衛生組織公布的疫苗株晚了一個月，再加上製作時間，才從11月15日進行第一階段施打，對象為醫事人員、高中職以下學生；第二階段為12月8日起65歲以上高齡者及學齡前幼兒；第三階段為明年1月1日起，以50歲到64歲及重症者為施打對象。

至於永康衛生所「限時限量」問題，衛生局將要求改善，若永康的民眾沒在衛生所施打，也可到合約診所進行流感施打。黃文正指出，截至昨天台南還有6萬劑疫苗，衛生局已向中央反映要持續配送，若真的供貨緊迫，會讓民眾採登記制，有疫苗就立即通知民眾前來施打，「目前疫苗都足夠，一定會在過年前施打完」。

國民黨議員林燕祝（中）、蔡淑惠（左）、王家貞（右）今天開記者會砲轟今年流感接種比...
國民黨議員林燕祝（中）、蔡淑惠（左）、王家貞（右）今天開記者會砲轟今年流感接種比過去慢了2個月，質疑執政黨政府為搶選票而置公衛於不顧。圖／林燕祝提供
分享

流感疫苗衛生所衛生局

延伸閱讀

立委台南四選區激戰 藍營呼籲票投林燕祝爭台南...

台南四選區 抹紅抹黑雙林互槓

影／政商軍民代全遭中共掌控？台南立委藍綠女將...

林宜瑾控她是統戰拼圖 林燕祝反擊：妳的選情那...

相關新聞

認識神明化身 嘉義新港奉天宮展出全台媽祖大符

2019-12-13 17:24

玉米運費補貼取消農民叫苦 翁章梁允諾恢復又加碼

2019-12-13 16:45

取之社會用於社會 嘉義噴水雞肉飯捐240萬救護車

2019-12-13 14:34

打包七千噸垃圾 雲林斗六剷除垃圾山

2019-12-13 13:47

人氣燒肉南霸天將打造「安平港園區」 6旗下品牌進駐

2019-12-13 13:17

台南市府活動竟花錢招募鼓掌部隊 黃偉哲：引以為戒

2019-12-13 11:53

暖心里長連6年勸募年菜 與員警攜手送弱勢民眾

2019-12-13 10:54

烏魚子豐收季加工業創意巧思 爆米花壽司變烏金料理

2019-12-13 10:00

祕境爆紅！台南六甲落羽松季結合小旅行 明年元月登場

2019-12-13 07:29

烏山頭水庫種電 百人抗議

2019-12-12 23:08

工策會預算刪剩1千 黃偉哲：將提覆議

2019-12-12 23:07

嘉市清淤 議員：黃敏惠任內較好

2019-12-12 23:06

雲林「i郵箱」 24小時收寄貨

2019-12-12 23:05

越晚越美 台南縣市合併民治中心將首度耶誕點燈

2019-12-12 21:54

「添唐拳」校長趴地親吻地板 哽咽中表達感謝

2019-12-12 20:09

國民黨棄保效應 黨內大老紛紛表態支持林國慶

2019-12-12 18:50

拚募款給困境少年一個家 牧師娘：讓破碎人生回到正軌

2019-12-12 18:40

台南拿一席韓勝率超過8成 綠營：謝龍介吹口哨壯膽

2019-12-12 18:05

民雄陸橋拓寬3年今通車 可望成為新地標

2019-12-12 17:50

還記得志玲姐姐婚禮上在陽台揮手那幕？來台南你也行

2019-12-12 17:05

韓國瑜周六來嘉義市為傅大偉造勢 希望衝出3萬人

2019-12-12 17:01

五百農民相挺 劉建國喊出推動健全農民退休制度

2019-12-12 16:44

嘉市去年清淤預算執行率欠佳 議員：黃敏惠任內較好

2019-12-12 15:27

藏金閣14日登場 推出檜木置物櫃、實木搖椅競標

2019-12-12 14:41

台南推友善耕作 黃偉哲：消費者多採購來鼓勵農民

2019-12-12 14:24

環球科技大學董事長許淑敏 榮獲金炬獎績優經理人

2019-12-12 14:23

雲林縣府推廣「i郵箱」 24小時收寄件免煩惱

2019-12-12 14:23

嘉縣檢警調查賄誓師大會 翁章梁：抽籤後提高賄選警覺

2019-12-12 13:22

未婚男女展現誠意優勢 破解愛情「冷暴力」

2019-12-08 12:01

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

板橋文化路設新北市首條公車專用道 一般車開進要罰

2019-12-13 11:39

宜蘭好山好水適合養老？ 網曝這一點是大問題

2019-12-13 11:05

國民黨棄保效應 黨內大老紛紛表態支持林國慶

2019-12-12 18:50

屏東最宜居？他曝夫婦捨澳洲住東港 網最憂心這點

2019-12-13 12:34

祕境爆紅！台南六甲落羽松季結合小旅行 明年元月登場

2019-12-13 07:29

人事異動 高市府今發新一波人事令

2019-12-12 19:45

記得先儲水！桃園、龜山19日零時起3萬戶停水

2019-12-13 12:22

竹縣長楊文科全日文致詞 宮崎訪問團喜驚：超暖心

2019-12-12 19:28

「添唐拳」校長趴地親吻地板 哽咽中表達感謝

2019-12-12 20:09

礁溪觀光夜市今晚開張 前1千名抽機車

2019-12-13 00:00

昔「工人鎮長」遞補屏縣議員 洪明江貼大夜照告別中油

2019-12-12 19:18

柯文哲提基隆併入北市 「台灣規畫六都很荒謬」

2019-12-12 23:50

冬日宜蘭美食 蘇澳黃金醃蘿蔔來了

2019-12-13 07:25

屏科大這套技術奪世界冠軍 可防網軍帶風向

2019-12-12 18:33

攝影金牌警妙手修復 神像與未斷香灰奇蹟合影

2019-12-13 13:01

台南市府活動竟花錢招募鼓掌部隊 黃偉哲：引以為戒

2019-12-13 11:53

紫南宮274年來香火不斷 原是靠它延續…

2019-12-13 15:58

取之社會用於社會 嘉義噴水雞肉飯捐240萬救護車

2019-12-13 14:34

全台最大水筆仔森林 淡水紅樹林木棧步道14日重新開放

2019-12-13 14:00

鄉間道士拚學術 考上博士班

2019-12-13 00:07

交部卡半年？ 愛情摩天輪12月招標跳票

2019-12-12 23:27

人氣燒肉南霸天將打造「安平港園區」 6旗下品牌進駐

2019-12-13 13:17

影／天寒地凍心疼危險捕鰻苗人 林姿妙晚間親送保暖包

2019-12-12 22:01

溫泉護照夯到縣民都想要 宜蘭：限量5千快來集章

2019-12-13 13:23

用路人注意 花蓮市中山地下道北濱外環道將封路養護

2019-12-13 14:38

農民爭取山林土地管理放寬 林務局長： 已送行政院審查

2019-12-12 18:51

免費公車限市民 盧秀燕鬆口：研究後決定

2019-12-12 23:11

越晚越美 台南縣市合併民治中心將首度耶誕點燈

2019-12-12 21:54

「學姐」遭性騷擾案調查完成 市府：不宜公開結果

2019-12-13 14:44

三星除了知名蔥蒜又加一味 全國唯一鴨食農教育在這裡

2019-12-12 21:35

打包七千噸垃圾 雲林斗六剷除垃圾山

2019-12-13 13:47

影／浪漫夜燈光雕秀 林家花園亮到到明年情人節

2019-12-12 21:51

烏山頭水庫種電 百人抗議

2019-12-12 23:08

雲霧繚繞加里山 迷途婦帶了饅頭卻不敢食用

2019-12-13 17:07

國民黨台中3立委參選人合體 期許未來讓山海屯連成一線

2019-12-12 21:34

韓國瑜逛中央書局頻比「噓」 門口喊凍蒜

2019-12-13 17:47

女兒一句話 八大行業老闆蛻變優良學生

2019-12-13 00:10

中市府養網軍？ 綠議員改口澄清

2019-12-12 23:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top