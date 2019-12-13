衛生所流感疫苗「限時限量」？台南藍營：施打一團亂

部分縣市爆出流感疫苗短缺，台南市疫苗雖然足夠，卻傳出永康衛生所「限時限量」施打疫苗，不少民眾撲空，國民黨議員抨擊施打狀況一團亂，民眾恐慌不安，要求農曆年前務必全數完成接種。台南市衛生局表示，台南的流感疫苗都足夠，承諾會請永康衛生所改善，並在年前施打完畢。

國民黨議員林燕祝、蔡淑惠、王家貞今天開記者會砲轟今年流感接種比過去慢了2個月，質疑執政黨政府為搶選票而置公衛於不顧，即將進入流感高峰期，衛生所疫苗庫存卻數量不一，部份提供接種服務更是淪於交差。

有市民向林燕祝投訴，指他去永康衛生所要打流感疫苗，卻發現該衛生所只有周二、四施打，且每次限量100劑，當天撲了空，還擔心之後是否會搶不到名額。林燕祝批評，每次100劑速度太慢，流感疫苗施打2周後才能產生抗體，必須趕在過年前加派人力完成施打，否則預防效果恐大打折扣。

蔡淑惠說，民眾搶疫苗的心理是一大問題，衛生單位應採變通做法，建議可由各里排出施打日期，方便民眾安排接種。王家貞則認為公部門不積極，今年第二階段公費流感疫苗本月8日開打就驚傳缺貨，莫非是忙著選舉疏忽照顧民眾健康。

衛生局副局長黃文正表示，因世界衛生組織公布的疫苗株晚了一個月，再加上製作時間，才從11月15日進行第一階段施打，對象為醫事人員、高中職以下學生；第二階段為12月8日起65歲以上高齡者及學齡前幼兒；第三階段為明年1月1日起，以50歲到64歲及重症者為施打對象。