玉米運費補貼取消農民叫苦 翁章梁允諾恢復又加碼

嘉義縣義竹鄉是本省重要玉米產地，縣府4年前取消每公斤0.35元運費補貼，增加農民負擔，又碰上秋行軍肆虐， 農民叫苦，透過議員爭取恢復運費補貼， 下午立委蔡易餘與義竹鄉長黃阿家帶農民到縣府，向義竹農家出身的縣長翁章梁陳情，希望體恤農民，恢復玉米運費補貼。

翁章梁當場允諾恢復並加碼，照公糧運費補貼一致，108年恢復硬質玉米運費補貼且加碼到0.5元，每公斤補貼金額調整成與公糧運費補貼一致0.35元，預計109年玉米運費補貼金額達1037萬。

「讓辛苦農民穩定生產，是政府最大責任」翁章梁說，陸續接到鄉親陳情玉米補助，與農業處討論後，決定108年起恢復硬質玉米運費補貼且加碼到0.5元，他表示，自己是農家子弟出身，了解農民「看天吃飯」的辛苦，給予適當補貼，照顧農友。

蔡阿家及蔡易餘說，義竹是台灣主要雜糧生產區，硬質玉米種植面積2500公頃，農戶約2800戶，全國居冠，感謝縣府聽到農民心聲恢復玉米補助，並調整為公糧運費補貼費用，讓農民受益。

農業處說，農糧署「對地綠色環境給付計畫」，102年調整耕作制度活化農地計畫有所調整，取消連續兩期休耕補助，導致機械耕作水稻及硬質玉米面積大增，使縣府公糧及雜糧運費補助支出增加，加上「調整耕作制度活化農地計畫」，針對栽植轉作作物獎勵金，要求地方政府配合負擔1成經費，縣府每年額外增加支出1400萬元以上，考量總體農業經費運用，104年停止雜糧運費補貼，後續增加溫網室設施補助經費。