取之社會用於社會 嘉義噴水雞肉飯捐240萬救護車

嘉義市著名美食「嘉義噴水雞肉飯店」，今天捐贈1輛救護車給嘉義基督教醫院，協助院方轉診、急診服務，店長董孟婷表示，噴水雞肉飯長期受鄉親支持，本於「取之社會、回饋社會」想法捐車，因為嘉基至今仍有1輛救護車已屆齡，歡迎有能力的人一起加入公益捐車行列。

嘉義噴水雞肉飯第二代經營者林昭正、白敏惠，第三代店長董孟婷，今天上午在小雅店前，將愛心救護車鑰匙，交給嘉義基督教醫院院長姚維仁，姚也贈感謝狀給林昭正，感謝企業支持，強化在地緊急醫療運能。

姚維仁指出，嘉基是雲嘉地區重要醫療機構，救護車需求量相當頻繁，僅去年緊急醫療輸送及轉診，出勤達1034趟，新救護車加入將提供更優質醫療服務，感謝嘉義噴水雞肉飯熱心公益、行善奉獻。

「一直很想捐車！」董孟婷表示，多次上班遇到交通事故，看見救護車穿梭在大街小巷服務，她總提醒自己「有能力一定要幫助他人」，日前得知嘉基醫院有2輛救護車待更新，和公公、婆婆討論後，決定協助在地醫療救護、捐贈救護車，這次捐助一輛後，希望拋磚引玉引領更多社會善心。