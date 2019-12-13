失智老翁寒冬走失隔天凌晨及時尋獲 家屬感謝員警用心

台南市歸仁警分局今天表揚南雄派出所副所長張勝雄等員警，用心尋找在寒冷天氣失蹤一整天的迷途失智老人，昨天凌晨在老人體力不支出現失溫時及時找到，家屬非常感謝員警熱心助人。

歸仁區患有輕微失智林姓老翁(80歲)，前天上午外出後未歸，家屬遍尋不著後於當日晚間8點向歸仁分局報案，分局受理後通報協尋並調閱監視器，發現林姓老翁離家時騎乘輕機車往高雄阿蓮區方向並遶往關廟區後即未再出現。

警方研判林姓老翁應位於關廟區南雄里及布袋里一帶，由於失蹤者年邁且長時間未進食喝水，情況危急，乃迅速調派警力、召集民力協尋，一直找到深夜都不見人影。

警方表示，前晚11點左右張勝雄在南一球場北側發現老人騎的機車，但未發現人，張勝雄通報警民力前往協助搜尋，直到昨天凌晨關廟所警員蔡昆達在附近駁坎下發現老人，因天冷有失溫情形，通報119到場救護，所幸並無大礙，家屬對警方鍥而不捨找人深表感謝。