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暖心里長連6年勸募年菜 與員警攜手送弱勢民眾

2019-12-13 10:54聯合報 記者魯永明／嘉義縣即時報導

暖心的嘉義縣朴子市文化里長楊石旭臉書發起愛心年菜認捐活動，今年邁入第6年，目標450份，送年菜對象是朴子警分局轄區朴子、東石及六腳等3鄉市，弱勢低收入、邊緣戶及孤苦無依家庭及老人，每份900元，共3樣年菜，日前貼臉書，獲熱烈回響，至今勸募逾300份，許多認捐者是現職及退休員警。

楊石旭對各界愛心人士熱烈響應，很感恩，他說，愛心年菜認捐活動今年邁入第6年，今年認捐的年菜有3樣，包括筍乾蹄䠙、魚翅羹及油飯，每份依舊900元，明年農曆過年除夕在下個月24日，今年愛心年菜將在下個月元月16號早上9點發送，他和往年一樣認捐10份，拋磚引玉。

勸募年菜的由來，原本是要送給文化里內弱勢家庭及獨居老人為他們加菜，沒想到獲得各界熱烈回響，一年比一年增加，第一年募集30多份，第二年70多份，第三年140幾份，第四年將近250份，去年更暴增到357份，讓朴子市及周邊的六腳、東石等三個鄉鎮市的弱勢家庭，都能享用到過年的美食，真的非常感謝大家的愛心。

楊石旭說，去年的愛心年菜還委託朴子警分局15個派出所，將其中240份年菜分發到每個角落 ，讓管區員警能參與並深入基層的弱勢家庭，他希望今年能夠募集到更多年菜，讓更多獨居老人、弱勢家庭能過節享用，年菜會用冷凍調理包裝，可以冷藏加熱使用。

縣府社會局說，縣府從102年起，聯合認捐年菜的善心團體及宮廟，每年過年前送年菜，預定下個月發送全縣1500份弱勢家庭年菜，年菜共有6道菜。

暖心的嘉義縣朴子市文化里長楊石旭(右五)臉書發起愛心年菜認捐活動，今年邁入第6年...
暖心的嘉義縣朴子市文化里長楊石旭(右五)臉書發起愛心年菜認捐活動，今年邁入第6年，圖為去年過年前與朴子警分局聯合發送年菜情形。圖／楊石旭提供
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暖心的嘉義縣朴子市文化里長楊石旭(右五)臉書發起愛心年菜認捐活動，今年邁入第6年...
暖心的嘉義縣朴子市文化里長楊石旭(右五)臉書發起愛心年菜認捐活動，今年邁入第6年，圖為去年過年前朴子警分局員警發送年菜情形。圖／楊石旭提供
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