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烏魚子豐收季加工業創意巧思 爆米花壽司變烏金料理

2019-12-13 10:00聯合報 記者魯永明／嘉義縣即時報導

嘉義縣長翁章梁參觀民雄工業區「鑫溶水產」公司創意開發的烏魚子加工創意料理食品。圖...
嘉義縣長翁章梁參觀民雄工業區「鑫溶水產」公司創意開發的烏魚子加工創意料理食品。圖／取自翁章梁臉書
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嘉義縣是烏魚養殖重要產地，冬天烏魚卵成熟，隨著養殖技術及烏魚子製作工藝提升，烏魚子供應量大增加，成為市場主流，水產加工業創意巧思，研發五花八門色香味俱全「烏金料理」，還用「真空貼體」包裝新技術，增加食品亮度及美肌效果。

縣長翁章梁昨天由農業處長許彰敏及漁業科長張建成陪同，參觀民雄工業區「鑫溶水產」公司，鑫溶是水漁產內外銷重要企業，從產地進原材料、加工銷售，有完整產業鏈與品牌，擁有多項國際認證及獎項。

鑫溶水產主力產品很多，烏魚子是其中之一，運用創意開發烏魚子鬆、低溫熟成烏魚子、烏魚子爆米花、便利即食一塊吃烏魚子、高檔料理拌料的烏魚子XO醬、具地中海風情醇香(蜜臘)熟成烏魚子、灑落生魚片提味的金烏魚子粉。

曾姓老闆對烏魚子前景很有信心，尤其出口市場。他到國外參加展售會，透過碎末烏魚子加壽司，成功打入日本等國際市場，年年增加銷量。

另張建成指出， 真空貼體包裝技術，將薄薄膠膜緊密貼附生鮮食品，保持食品原有形狀，食品汁溢不會溢流，加上膠膜能增加食品亮度，不但有美肌效果，讓銷售食品更有型，吸引消費者選購，貼體包裝歐美廣泛使用，台灣近2年逐漸有廠商用貼體包裝作肉品及水產品包材。

嘉義崇文冷凍食品公司，去年引進貼體包裝的新包裝技術，包裝自產的各式魚蝦貝水產品，讓烏魚子比傳統包裝呈現3D立體感，光澤更顯鮮艷，讓原本就屬高檔食材烏魚子，更顯高貴與氣派，讓消費者愛不釋手。

翁章梁說，縣府努力行銷「嘉義優鮮」品牌，明年起，透過1億元新農業發展基金、與新農業發展委員會行動方案，打響農漁畜產品知名度、品牌，讓消費者看到「嘉義」就覺得品質好可信任，提升購買意願、增加農漁民收入。

嘉義縣長翁章梁參觀民雄工業區「鑫溶水產」公司創意開發的烏魚子加工創意料理食品。圖...
嘉義縣長翁章梁參觀民雄工業區「鑫溶水產」公司創意開發的烏魚子加工創意料理食品。圖／取自翁章梁臉書
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嘉義縣長翁章梁(左二)由農業處長許彰敏(左)陪同，參觀民雄工業區「鑫溶水產」公司...
嘉義縣長翁章梁(左二)由農業處長許彰敏(左)陪同，參觀民雄工業區「鑫溶水產」公司創意開發的烏魚子加工創意料理食品。圖／取自翁章梁臉書
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嘉義崇文冷凍食品公司引進貼體包裝的新包裝技術，包裝自產的各式魚蝦貝水產品，讓烏魚...
嘉義崇文冷凍食品公司引進貼體包裝的新包裝技術，包裝自產的各式魚蝦貝水產品，讓烏魚子比傳統包裝呈現3D立體感，光澤更顯鮮艷。圖／縣府漁業科提供
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嘉義縣長翁章梁參觀民雄工業區「鑫溶水產」公司創意開發的烏魚子加工創意料理食品。圖...
嘉義縣長翁章梁參觀民雄工業區「鑫溶水產」公司創意開發的烏魚子加工創意料理食品。圖／取自翁章梁臉書
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嘉義縣長翁章梁參觀民雄工業區「鑫溶水產」公司創意開發的烏魚子加工創意料理食品。圖...
嘉義縣長翁章梁參觀民雄工業區「鑫溶水產」公司創意開發的烏魚子加工創意料理食品。圖／取自翁章梁臉書
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嘉義翁章梁

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