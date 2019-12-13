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祕境爆紅！台南六甲落羽松季結合小旅行 明年元月登場

2019-12-13 07:29聯合報 記者吳淑玲／台南即時報導

台南六甲落羽松季在冷氣團南下後，已逐漸轉紅中，在明年1月將進入變色最美時期，台南市政府和六甲區公所首度規畫「落羽松季」，明年1月18日登場至2月9日，六甲區公所接洽落羽松林周邊2分地農田栽種波斯菊，昨天整地播種，並將布置鼠年裝置藝術及在埤塘水域進行風車裝置等，搭配落羽松打造美麗地景。

六甲區長陳啟榮表示，六甲落羽松近年來已打響知名度，又在台一線省道邊，市長黃偉哲很重視，指示配合農曆春節打造遊客觀光走春的景點，決定明年首度舉辦落羽松季，1月18日開幕後持續到2月9日，並發表六甲美食地圖、觀光地圖和市集，盼藉由落雨松美景帶動六甲周邊觀光發展。

六甲菁埔埤落雨松位於台一線省道旁，是六甲林鳳營牧場種植綠帶用以區隔場區，共有8個區塊，緊鄰國家級濕地菁埔埤，去年舉辦三埤嬉遊記，今年擴大為「 2020繽紛落羽松浪漫遊曾文」小旅行，委由林鳳社區規畫，納入六甲、官田、大內、下營、麻豆等地區，提供5至8梯次的遊客體驗，六甲區公所將補助遊覽車費用。

秋冬後，落雨松開始展開多層次的顏色變化，目前落羽松約有一、二成轉成黃紅色，六甲公所預估明年1月中到農曆春節才是落羽松觀賞最佳時段的開始，落羽松變色情報資訊會在公所網站公布。

台南六甲落羽松緊鄰國家級濕地菁埔埤，搭配水景更美。記者吳淑玲／攝影
台南六甲落羽松緊鄰國家級濕地菁埔埤，搭配水景更美。記者吳淑玲／攝影
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台南六甲落羽松逐漸轉紅。記者吳淑玲／攝影
台南六甲落羽松逐漸轉紅。記者吳淑玲／攝影
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六甲區公所在落羽松旁栽種2分的波斯菊，昨天開始整地播種。圖／六甲區公所提供
六甲區公所在落羽松旁栽種2分的波斯菊，昨天開始整地播種。圖／六甲區公所提供
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台南六甲落羽松緊鄰國家級濕地菁埔埤，搭配水景更美。記者吳淑玲／攝影
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台南六甲落羽松逐漸轉紅。記者吳淑玲／攝影
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台南六甲落羽松緊鄰國家級濕地菁埔埤，搭配水景更美。記者吳淑玲／攝影
台南六甲落羽松緊鄰國家級濕地菁埔埤，搭配水景更美。記者吳淑玲／攝影
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落羽松春節冷氣團

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