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明志科大疑化骨水氫氟酸外洩 緊急疏散百名學生

「添唐拳」校長趴地親吻地板 哽咽中表達感謝

2019-12-12 20:09聯合報 記者鄭惠仁／台南即時報導

南一中前任校長張添唐在任內救回了校前一塊綠地，並仿武德殿造型，興建特色課程展示廳，他今天穿著南一中校服回娘家參加校慶，說到要感謝的人語帶哽咽，輕撫木紋地板，語畢後又輕吻地板，流露著性情中人的真誠，也感染著周圍。

今年8月1日甫從南一中校長退休的張添唐，目前擔任私立瀛海高中校長。今天南一中校慶並舉行特色課程展示廳啟用典禮。張添唐談起特色課程展示廳的興建，萬般感謝中帶著淚水。

他說，特色課程展示廳是校門前一塊綠地，為國產署所有，92年間由南一中取得經管權，計畫興建學生活動中心，但一直沒蓋。後來市府的城市風貌計畫，規劃將校門往外推，把空地闢為轉角公園，但也因其它因素未果。由於長期沒利用，遭檢舉，國產署於104年底收回，準備標售蓋住宅。他與校友不忍景觀受影響，搶救這塊空地，提出在此興建特色展示廳的計畫，經立委也是校友的林俊憲大力協助，獲得同意興建。

但因時間緊迫，未能立即申請補助經費，經校友魏燦文找上校友，也是古蹟修護專家陳太農幫忙，請建築師兒子陳柏宗協助，以古蹟新蓋理念，仿武德殿設計特色展示廳。但因經費有限，卻流標9次，最後透過校友吳榮彬、魏燦文協助，第十次招標才順利完成決標，總經費2598萬元8千元。另台南市校友總會、台南市校友獎學基金會捐贈150萬元硬體設備。

穿著南一中制服的張添唐一一屈膝向林俊憲、陳太農、陳柏宗、魏燦文、吳榮彬及老師道謝，在道謝中也紅了眼眶，語帶哽咽。他蹲下身子摸著木紋地板，說選這塊地板要輝映武德殿昔日風采，學生能有表演劍道的好場地。說罷，趴在地上親吻地磚，以表達他的感謝，也令人感動，一旁校長廖財固直稱張校長是性情中人。

台南一中前任校長張添唐向協助興建特色課程展示廳的校友致謝。記者鄭惠仁／攝影
台南一中前任校長張添唐向協助興建特色課程展示廳的校友致謝。記者鄭惠仁／攝影
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台南一中前任校長張添唐彎下身子撫摸地板。記者鄭惠仁／攝影
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台南一中特色課程展示廳今天落成啟用。記者鄭惠仁／攝影
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