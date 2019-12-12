國民黨棄保效應 黨內大老紛紛表態支持林國慶

國民黨籍新北市長侯友宜日前為無黨籍嘉義縣山區立委參選人林國慶錄製廣播音檔，除了侯友宜，嘉義縣前副縣長吳芳銘、國民黨台南市黨部主委謝龍介、嘉義縣國民黨黃派掌門翁重鈞等多名國民黨重要人物皆曾為林國慶站台，國民黨雖於嘉義縣開放立委參選，但「棄保效應」似乎已經發酵。

錄音檔中，侯友宜表明自己的身分並表示，林國慶做過議員、立委，會做事情又認真，有這種立委為嘉義服務，相信嘉義會有很大的發展，拜託大家支持。

林國慶表示，侯友宜與自己皆同為嘉義人，自己雖以無黨籍參選，但非常感謝侯友宜能公開支持、情義相挺，侯的支持，顯示嘉義人的重情重義，及想要打破明文規定的決心。

對於國民黨的「棄保效應」，國民黨籍嘉義縣山區立委參選人許能通回應，他一路走來，沒有黨的支援也無大咖站台，而黨辦理初選卻不提名，選擇開放參選，卻又幾近公開的支持林國慶，對於黨的背叛，許能通感到失望，但不再氣憤。

許能通說，嘉義這場仗如今打的是人民的覺醒，不用在意傳統選戰的站台與動員，誰是為在地而誰又是為權位，相信選民自有公斷。