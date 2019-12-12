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國民黨棄保效應 黨內大老紛紛表態支持林國慶

2019-12-12 18:50聯合報 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導

國民黨籍新北市長侯友宜日前為無黨籍嘉義縣山區立委參選人林國慶錄製廣播音檔，除了侯友宜，嘉義縣前副縣長吳芳銘、國民黨台南市黨部主委謝龍介、嘉義縣國民黨黃派掌門翁重鈞等多名國民黨重要人物皆曾為林國慶站台，國民黨雖於嘉義縣開放立委參選，但「棄保效應」似乎已經發酵。

錄音檔中，侯友宜表明自己的身分並表示，林國慶做過議員、立委，會做事情又認真，有這種立委為嘉義服務，相信嘉義會有很大的發展，拜託大家支持。

林國慶表示，侯友宜與自己皆同為嘉義人，自己雖以無黨籍參選，但非常感謝侯友宜能公開支持、情義相挺，侯的支持，顯示嘉義人的重情重義，及想要打破明文規定的決心。

對於國民黨的「棄保效應」，國民黨籍嘉義縣山區立委參選人許能通回應，他一路走來，沒有黨的支援也無大咖站台，而黨辦理初選卻不提名，選擇開放參選，卻又幾近公開的支持林國慶，對於黨的背叛，許能通感到失望，但不再氣憤。

許能通說，嘉義這場仗如今打的是人民的覺醒，不用在意傳統選戰的站台與動員，誰是為在地而誰又是為權位，相信選民自有公斷。

陳明文競選總幹事黃貞瑜表示，他們就照自己的步調認真走，目前也已舉辦超過300場村里座談會，向鄉親述說政績及政見，黃說，他們深知此戰對手並非只有國民黨勢力，背後更有中國的大力介入，試圖影響台灣選情，陳明文競選總部有信心台灣人會作出正確的抉擇。

嘉義縣前副縣長吳芳銘、國民黨台南市黨部主委謝龍介（右二）、嘉義縣國民黨黃派掌門翁...
嘉義縣前副縣長吳芳銘、國民黨台南市黨部主委謝龍介（右二）、嘉義縣國民黨黃派掌門翁重鈞（右一）等國民黨重大人物日前皆為無黨籍嘉義縣山區立委參選人林國慶（左二）站台。記者陳玫伶／攝影
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國民黨大老紛紛表明支持林國慶，對此國民黨籍嘉義縣山區立委參選人許能通表示對國民黨...
國民黨大老紛紛表明支持林國慶，對此國民黨籍嘉義縣山區立委參選人許能通表示對國民黨感到失望。圖／許能通競選總部提供
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