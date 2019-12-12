親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

美中貿易戰線延伸：WTO上訴機構停擺，中共震怒？

拚募款給困境少年一個家 牧師娘：讓破碎人生回到正軌

2019-12-12 18:40聯合報 記者吳淑玲／台南即時報導

「家庭雖然破碎了但孩子的愛不要也破碎」！台南市陽光真愛青少年關懷協會總幹事許素芬說，當初創辦協會是看到很多走入困境的孩子，生命都扭曲掉了，雖然輔導的個案也曾失敗，但激勵她要更努力「有更銳利的眼睛，找到任何一個機會可以幫助孩子」，在16歲至20歲青少年階段可以安全度過，生命就可以回歸正軌。

許素芬說，從事青年少輔導工作，看到太多孩子面臨的困境，有小女生習慣用性交換物質，毒品問題及未成年懷孕的小爸爸小媽媽越來越多，曾經輔導一個單親青少年，因媽媽把房子抵押，他為了保住和媽媽住的房子，竟然去販毒，後來被逮捕判刑，出獄當天媽媽沒來，是協會志工去接他，房子也被法拍沒保住，孩子的人生被扭曲了，要拉回來很不容易，她還是抱著希望，

許素芬認為，「社會欠這些孩子太多」，離婚率高導致家庭破碎，許多孩子缺乏父母的照顧，無家可歸，成立「陽光家園」是提供陷入困境無依的孩子，在成人前有安定的住所，並接受職訓有一技之長，只要給4年時間，這些孩子未來的人生就會不一樣了。

該協會房子佔地160多坪，公告地價一坪10萬餘元，目標在3年內募到1800萬元（含修繕），但「目前才募到50多萬元」，許素芬明年2月將隨著先生前往新加坡任職，仍掛念陽光家園募款計畫，希望更多人共襄盛舉，可每月固定捐助200元 、500元及100元，捐款證明可以抵稅，也歡迎企業界捐款；「陽光家園」勸募專戶京城銀行036125013982，或電洽（ 06）5908593

未來陽光家園規畫二樓是安置所，一樓是逆風少年職訓工場，下課後樂團練習及活動場所，社工辦公室。

台南市陽光真愛青少年關懷協會創辦人也是現任總幹事許素芬說，募款給孩子一個家，是不...
台南市陽光真愛青少年關懷協會創辦人也是現任總幹事許素芬說，募款給孩子一個家，是不忍看到社會上家庭破碎，孩子的愛也破碎了。記者吳淑玲／攝影
分享

捐款

延伸閱讀

給困境少年一個家 ！牧師娘拚募1千8百萬成立...

欠債害妹妹800萬房產被法拍 姊坦言：是我害...

不用南北奔波！勞動部與育達科大合作 免費提供...

15歲到18歲未升學就業 職訓免費並可領津貼

🎊 跨年喝咖啡 暖心又暖胃 🎊 2019 最後一波 趕快來領

相關新聞

國民黨棄保效應 黨內大老紛紛表態支持林國慶

2019-12-12 18:50

台南拿一席韓勝率超過8成 綠營：謝龍介吹口哨壯膽

2019-12-12 18:05

還記得志玲姐姐婚禮上在陽台揮手那幕？來台南你也行

2019-12-12 17:05

民雄陸橋拓寬3年今通車 可望成為新地標

2019-12-12 17:50

韓國瑜周六來嘉義市為傅大偉造勢 希望衝出3萬人

2019-12-12 17:01

五百農民相挺 劉建國喊出推動健全農民退休制度

2019-12-12 16:44

嘉市去年清淤預算執行率欠佳 議員：黃敏惠任內較好

2019-12-12 15:27

藏金閣14日登場 推出檜木置物櫃、實木搖椅競標

2019-12-12 14:41

台南推友善耕作 黃偉哲：消費者多採購來鼓勵農民

2019-12-12 14:24

環球科技大學董事長許淑敏 榮獲金炬獎績優經理人

2019-12-12 14:23

雲林縣府推廣「i郵箱」 24小時收寄件免煩惱

2019-12-12 14:23

嘉縣檢警調查賄誓師大會 翁章梁：抽籤後提高賄選警覺

2019-12-12 13:22

影／韓國瑜全家福照出現藝展惹議 文化中心：用平常心觀賞

2019-12-12 12:12

影／抗議烏山頭水庫種電 南市府：水質安全無虞

2019-12-12 11:51

齊心反賄選 移民署邀請新住民參一「咖」

2019-12-12 11:46

台南工策會2698萬預算刪到剩1千 黃偉哲：將提覆議讓員工好過年

2019-12-12 11:43

給困境少年一個家 ！牧師娘拚募1千8百萬成立陽光家園

2019-12-12 09:55

黑暗期1年！麻豆交流道N幹線施工 警加強臨停取締

2019-12-12 09:23

嘉市國際管樂節 比利時、法國、日本團齊踩街

2019-12-12 07:22

國際管樂節 比、法、泰、日來嘉

2019-12-11 23:46

救命一線間… 他獲優秀值勤員

2019-12-11 23:43

台西綠能專區轉型 綠再槓雲縣府

2019-12-11 23:42

嘉義民雄陸橋通車 拆看板兩套標準？

2019-12-11 23:39

台南殯儀館 丁級禮廳整修啟用

2019-12-11 23:35

原民會明年將再新增6525公頃的補償面積 4千族人受惠

2019-12-11 19:03

剩1個半月就要過年了 社福團體募款還缺7成！

2019-12-11 17:40

兩套標準？為陸橋通車拆特定參選人競選看板

2019-12-11 16:11

嘉市2到3歲幼兒家長有福了！托育補助將提高

2019-12-11 15:36

未婚男女展現誠意優勢 破解愛情「冷暴力」

2019-12-08 12:01

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

影／韓國瑜全家福照出現藝展惹議 文化中心：用平常心觀賞

2019-12-12 12:12

柯文哲：基隆若要最大發展 併入北市最有效

2019-12-11 21:32

台中人注意！ 台74線潭子往返松竹段 這三天封閉

2019-12-12 11:42

騎車要訓練！機車駕訓班補助1300元 1月1日開跑

2019-12-12 15:25

台東南迴溪床神秘三角堆？ 工程人員解密

2019-12-12 11:36

游牧民族逐水草而居 這對夫妻逐工地而居

2019-12-12 12:05

新北市三環六線計畫 八里輕軌獲交通部審查通過

2019-12-11 20:34

童仲彥組「金色力量黨」 網酸：反著唸很勸世

2019-12-11 23:03

「台南—小港機場快線」下月通車 單程縮為70分鐘

2019-12-12 14:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top