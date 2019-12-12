拚募款給困境少年一個家 牧師娘：讓破碎人生回到正軌

「家庭雖然破碎了但孩子的愛不要也破碎」！台南市陽光真愛青少年關懷協會總幹事許素芬說，當初創辦協會是看到很多走入困境的孩子，生命都扭曲掉了，雖然輔導的個案也曾失敗，但激勵她要更努力「有更銳利的眼睛，找到任何一個機會可以幫助孩子」，在16歲至20歲青少年階段可以安全度過，生命就可以回歸正軌。

許素芬說，從事青年少輔導工作，看到太多孩子面臨的困境，有小女生習慣用性交換物質，毒品問題及未成年懷孕的小爸爸小媽媽越來越多，曾經輔導一個單親青少年，因媽媽把房子抵押，他為了保住和媽媽住的房子，竟然去販毒，後來被逮捕判刑，出獄當天媽媽沒來，是協會志工去接他，房子也被法拍沒保住，孩子的人生被扭曲了，要拉回來很不容易，她還是抱著希望，

許素芬認為，「社會欠這些孩子太多」，離婚率高導致家庭破碎，許多孩子缺乏父母的照顧，無家可歸，成立「陽光家園」是提供陷入困境無依的孩子，在成人前有安定的住所，並接受職訓有一技之長，只要給4年時間，這些孩子未來的人生就會不一樣了。

該協會房子佔地160多坪，公告地價一坪10萬餘元，目標在3年內募到1800萬元（含修繕），但「目前才募到50多萬元」，許素芬明年2月將隨著先生前往新加坡任職，仍掛念陽光家園募款計畫，希望更多人共襄盛舉，可每月固定捐助200元 、500元及100元，捐款證明可以抵稅，也歡迎企業界捐款；「陽光家園」勸募專戶京城銀行036125013982，或電洽（ 06）5908593