民雄陸橋拓寬3年今通車 可望成為新地標

嘉義縣民雄陸橋是連接國道一號民雄交流道及國道三號竹崎交流道的東西向重要幹道，過去因為橋面與銜接的164縣道路寬落差太大，上下班時間總是塞車不斷，經過3年改建拓寬，於今天下午舉行通車啟用儀式，新建陸橋的鳳梨意象造型與夜間的光雕照明，可望成為民雄地區的景觀新地標。

嘉義縣長翁章梁表示，原本的民雄陸橋僅18公尺寬，而銜接的164縣道路面則僅有30公尺寬，拓寬以前有時連救護車都過不去，造成鄉民很大的困擾，拓寬之後，橋面拓寬為25公尺寬，如包含橋下的側車道、人行道植栽美化約40公尺寬，民眾都很開心。

營建署南區工程處南工組嘉義工務所主任黃承傑表示，民雄陸橋施工期間歷經颱風豪大雨侵襲、管線地下化600公尺、一例一休等等難題，也曾傳出要進行鐵路高架化而暫停施工，拆橋期間也為避免影響陸橋旁協志工商學生上課，只能配合學校於寒暑假、六日進行拆橋作業，導致原定6月就要完工延到今天。

民雄鄉長何嘉恒表示，民雄陸橋塞車的問題民眾10年前就有反應，3年前由前縣長張花冠配合立委陳明文，才爭取到橋面拓寬，但因為民雄陸橋是交通要道，施工期間無法完全拆除，只能用半半式施工，舊橋通車期間建設拓寬面，再於拆除舊橋期間通車拓寬面，如果可以直接拆除，大概可以省掉一半的施工時間。

何嘉恒表示，因為民雄為鳳梨之鄉，橋面以鳳梨意象，用綠、黃、澄三色裝飾，旁邊設置民雄舊名打貓的標示，再配合夜間的LED光雕，讓民雄陸橋除了交通運輸功能，也成為民雄新地標。