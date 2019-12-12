蘇治芬陪麥寮長輩用餐 盼推24小時長照平價據點

民進黨雲林立委蘇治芬今天到麥寮麥津社區以及麥寮老人會陪同社區長者一同用餐，她說，未來她想要推動各鄉鎮都成立24小時的長照平價據點，讓社區的長者可以有更舒適的生活空間。

蘇治芬一到場親切與鄉親噓寒問暖，並幫忙打飯，她說，每個月一定會到幾個長青食堂陪世大人用餐，最近天氣變化大，她也提醒鄉親父老們要多加件衣服，穿暖一點。