韓國瑜周六來嘉義市為傅大偉造勢 希望衝出3萬人

國民黨嘉義市立委參選人傅大偉本周六晚間6點半，將在北香湖公園舉辦競選總部成立大會，國民黨總統候選人韓國瑜、國民黨主席吳敦義、新北前市長朱立倫和台南市黨部主委謝龍介都將出席，傅大偉競選總部發言人陳家平說，目標衝出3萬人，希望民眾共襄盛舉。

傅大偉今天中午在競選總部舉行記者會，推出「五幸福」政見，市長黃敏惠出席力挺，陳家平也公布周六晚會流程，他說，周六現場將擺三千張椅子，但公園腹地夠大，可以容納上萬人，從下午開始就有韓國瑜後援會舉辦的「貪食蛇車隊」，預計車隊也會高達8百台。

黃敏惠指出，傅大偉理性問政，認真拚選舉，人曬黑也瘦了，她鄭重推薦傅大偉是最佳立委人選，能為嘉義市發聲，爭取資源回來建設嘉義市，是市民最需要的，只要選大偉，嘉義市的未來大有可為。

傅大偉表示，五幸福的政見分別是「一鐵」是指，鐵路高架化三十八億元自籌款，應由中央全額負擔，才不會排擠市政建設與社福經費。「二環」，爭取環潭自行車道及環狀電動公車，提升全市綠能運輸。

「三館」，爭取建立西區運動中心、圖書總館及科學教育館，嘉義市建設更完善、期待未來與市民一同學習、運動、閱讀。「四河川」，北排水環境、道將圳整建、牛稠溪流域整治、八掌溪河岸景觀，打造嘉義市成為親水之都。「五幸福」，是指實現上述政見，讓嘉義市滿滿幸福感，成為宜居、有幸福的地方。