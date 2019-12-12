親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

翁山蘇姬被告辯詞：羅興亞人只死1%，怎算種族滅絕？

韓國瑜周六來嘉義市為傅大偉造勢 希望衝出3萬人

2019-12-12 17:01聯合報 記者李承穎／嘉義市即時報導

國民黨嘉義市立委參選人傅大偉本周六晚間6點半，將在北香湖公園舉辦競選總部成立大會，國民黨總統候選人韓國瑜、國民黨主席吳敦義、新北前市長朱立倫和台南市黨部主委謝龍介都將出席，傅大偉競選總部發言人陳家平說，目標衝出3萬人，希望民眾共襄盛舉。

傅大偉今天中午在競選總部舉行記者會，推出「五幸福」政見，市長黃敏惠出席力挺，陳家平也公布周六晚會流程，他說，周六現場將擺三千張椅子，但公園腹地夠大，可以容納上萬人，從下午開始就有韓國瑜後援會舉辦的「貪食蛇車隊」，預計車隊也會高達8百台。

黃敏惠指出，傅大偉理性問政，認真拚選舉，人曬黑也瘦了，她鄭重推薦傅大偉是最佳立委人選，能為嘉義市發聲，爭取資源回來建設嘉義市，是市民最需要的，只要選大偉，嘉義市的未來大有可為。

傅大偉表示，五幸福的政見分別是「一鐵」是指，鐵路高架化三十八億元自籌款，應由中央全額負擔，才不會排擠市政建設與社福經費。「二環」，爭取環潭自行車道及環狀電動公車，提升全市綠能運輸。

「三館」，爭取建立西區運動中心、圖書總館及科學教育館，嘉義市建設更完善、期待未來與市民一同學習、運動、閱讀。「四河川」，北排水環境、道將圳整建、牛稠溪流域整治、八掌溪河岸景觀，打造嘉義市成為親水之都。「五幸福」，是指實現上述政見，讓嘉義市滿滿幸福感，成為宜居、有幸福的地方。

傅大偉說，經由五幸福串連成的觀光軸帶，嘉義市未來的發展充滿能量。他也呼籲，立委支持傅大偉，總統也要選韓國瑜，大家齊心打造幸福家園。

國民黨嘉義市立委參選人傅大偉（左二）、嘉義市長黃敏惠等人今天開記者會。圖／傅大偉...
國民黨嘉義市立委參選人傅大偉（左二）、嘉義市長黃敏惠等人今天開記者會。圖／傅大偉辦公室提供
分享

嘉義韓國瑜國民黨

延伸閱讀

韓國瑜民調落後 朱立倫：關鍵是最後一個月

退出民進黨 雲縣副議長蘇俊豪首表態挺韓國瑜

韓國瑜籲外地人勿參加罷韓遊行 陳其邁：不必怕...

遠航明起停飛連韓國瑜也受害 金門傾聽之旅恐改...

🎊 跨年喝咖啡 暖心又暖胃 🎊 2019 最後一波 趕快來領

相關新聞

民雄陸橋拓寬3年今通車 可望成為新地標

2019-12-12 17:50

還記得志玲姐姐婚禮上在陽台揮手那幕？來台南你也行

2019-12-12 17:05

五百農民相挺 劉建國喊出推動健全農民退休制度

2019-12-12 16:44

嘉市去年清淤預算執行率欠佳 議員：黃敏惠任內較好

2019-12-12 15:27

藏金閣14日登場 推出檜木置物櫃、實木搖椅競標

2019-12-12 14:41

台南推友善耕作 黃偉哲：消費者多採購來鼓勵農民

2019-12-12 14:24

環球科技大學董事長許淑敏 榮獲金炬獎績優經理人

2019-12-12 14:23

雲林縣府推廣「i郵箱」 24小時收寄件免煩惱

2019-12-12 14:23

嘉縣檢警調查賄誓師大會 翁章梁：抽籤後提高賄選警覺

2019-12-12 13:22

影／韓國瑜全家福照出現藝展惹議 文化中心：用平常心觀賞

2019-12-12 12:12

影／抗議烏山頭水庫種電 南市府：水質安全無虞

2019-12-12 11:51

齊心反賄選 移民署邀請新住民參一「咖」

2019-12-12 11:46

台南工策會2698萬預算刪到剩1千 黃偉哲：將提覆議讓員工好過年

2019-12-12 11:43

給困境少年一個家 ！牧師娘拚募1千8百萬成立陽光家園

2019-12-12 09:55

黑暗期1年！麻豆交流道N幹線施工 警加強臨停取締

2019-12-12 09:23

嘉市國際管樂節 比利時、法國、日本團齊踩街

2019-12-12 07:22

國際管樂節 比、法、泰、日來嘉

2019-12-11 23:46

救命一線間… 他獲優秀值勤員

2019-12-11 23:43

台西綠能專區轉型 綠再槓雲縣府

2019-12-11 23:42

嘉義民雄陸橋通車 拆看板兩套標準？

2019-12-11 23:39

台南殯儀館 丁級禮廳整修啟用

2019-12-11 23:35

原民會明年將再新增6525公頃的補償面積 4千族人受惠

2019-12-11 19:03

剩1個半月就要過年了 社福團體募款還缺7成！

2019-12-11 17:40

兩套標準？為陸橋通車拆特定參選人競選看板

2019-12-11 16:11

嘉市2到3歲幼兒家長有福了！托育補助將提高

2019-12-11 15:36

阿里山架即時攝影機 出遊不怕天氣掃興

2019-12-11 14:26

台南名醫唐心北驟逝 親友病人不捨

2019-12-11 12:07

台塑引進科技助農有成 一日農夫見識科技農業的力量

2019-12-11 12:02

未婚男女展現誠意優勢 破解愛情「冷暴力」

2019-12-08 12:01

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

大安森林公園以前長這樣！台北人：住了30年現在才知道

2019-12-11 18:02

影／韓國瑜全家福照出現藝展惹議 文化中心：用平常心觀賞

2019-12-12 12:12

柯文哲：基隆若要最大發展 併入北市最有效

2019-12-11 21:32

台中人注意！ 台74線潭子往返松竹段 這三天封閉

2019-12-12 11:42

慘死街頭毛小孩不再成垃圾 竹市尊重生命人道處理遺體

2019-12-11 18:45

台東南迴溪床神秘三角堆？ 工程人員解密

2019-12-12 11:36

八德轉運站土地租金被刪「無地蓋」 興建計畫生變

2019-12-11 18:27

新北市三環六線計畫 八里輕軌獲交通部審查通過

2019-12-11 20:34

游牧民族逐水草而居 這對夫妻逐工地而居

2019-12-12 12:05

騎車要訓練！機車駕訓班補助1300元 1月1日開跑

2019-12-12 15:25

扳倒飄臭養雞場 枋寮人：不信公平正義喚不回

2019-12-11 18:22

童仲彥組「金色力量黨」 網酸：反著唸很勸世

2019-12-11 23:03

黑暗期1年！麻豆交流道N幹線施工 警加強臨停取締

2019-12-12 09:23

「台南—小港機場快線」下月通車 單程縮為70分鐘

2019-12-12 14:38

高雄創下11月全月沒有紅害日紀錄 環團：很不實際、超現實

2019-12-11 21:34

「三環六線」八里輕軌可行性研究 交通部今審查通過

2019-12-11 18:16

給困境少年一個家 ！牧師娘拚募1千8百萬成立陽光家園

2019-12-12 09:55

媒體民調「棄黃保傅」贏11％ 傅崐萁：為花蓮背水一戰

2019-12-11 22:12

影／抗議烏山頭水庫種電 南市府：水質安全無虞

2019-12-12 11:51

1280月票超出由新北市補？ 新北：協議超出由業者承擔

2019-12-11 19:32

卡韓？高雄流音中心測試場延期 文化部要求比照北流

2019-12-12 09:44

基隆中興國小校舍改建 新建停車場120個汽車位嘉惠周遭

2019-12-11 18:47

基福公路打通 菁桐遊客少了 天燈派出所撤哨

2019-12-11 23:22

國姓砂糖橘暖冬量少甜度飆 產地果農教你怎麼挑

2019-12-12 07:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top