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翁山蘇姬被告辯詞：羅興亞人只死1%，怎算種族滅絕？

五百農民相挺 劉建國喊出推動健全農民退休制度

2019-12-12 16:44聯合報 記者李京昇／雲林縣即時報導

500名農民今天到西螺大橋力挺民進黨雲林立委劉建國拚連任。記者李京昇／攝影
500名農民今天到西螺大橋力挺民進黨雲林立委劉建國拚連任。記者李京昇／攝影
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500名農民今天到西螺大橋力挺民進黨雲林立委劉建國拚連任，劉建國提出多項農業政策，他喊出，致力推動健全農民退休制度、農業天然災害保險法、農民職業災害保險法，透過相關政策，讓農民獲得相對保障。

農民林慶祥表示，今年古坑麻竹筍價格低迷，也是劉建國替筍農請命，請農委會來古坑5次與筍農面對面座談，並啟動加工補助措施，協助筍農度過難關，上周也到古坑關心柳丁產銷及價格問題，這樣長期為農請命的好立委，要繼續留在立法院。

農民鐘祥輝說，劉建國在地方是農民的7-11，所有農損勘災、水路會勘都衝第一，只要農民陳情，劉建國就會立即邀農委會主委陳吉仲，前往了解狀況，像之前812豪雨，造成許多農作物泡水，損失慘重，劉建國迅速的邀請農委會勘災，要求天然災害救助金補助，劉建國是值得農民信任的立委。

劉建國表示，他在立院爭取農業職業災害保險、農民子女就學獎助金調升30%、大小型農機補助價格1/3、放寬青農創業貸款申請門檻肥料降價20 元、無農保老農亡故可領10.2萬喪葬慰問金等政策就是要照顧農民。

他說，大家期待的西螺冷鏈物流中心，過去有很多人說要做，但都沒有實現，如今他和西螺鎮長鄭玲惠努力下，已經找到近5公頃的用地，農委會規畫費也到位，未來可協助雲林蔬果直接就近，從截切、真空包裝、預冷保鮮及出貨等過程。

劉建國指出，雲林縣是全國糧倉，與時俱進的農業政策，對雲林是非常重要的，他將繼續推動擴大科技農業及人才培育，在雲林打造設立一個科技創新的農業科技園區。

為完善照顧農民，劉建國說，他也會建議農委會盡速改組成為農業部，擴大農業預算規模，增加農業技術官員，落實照顧辛苦的農民，讓農民無後顧之憂開心務農。

立委劉建國（左）提出多項農業政策，他喊出，致力推動健全農民退休制度、農業天然災害...
立委劉建國（左）提出多項農業政策，他喊出，致力推動健全農民退休制度、農業天然災害保險法、農民職業災害保險法，透過相關政策，讓農民獲得相對保障。。記者李京昇／攝影
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農民劉建國農委會青農豪雨

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