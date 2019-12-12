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嘉市去年清淤預算執行率欠佳 議員：黃敏惠任內較好

2019-12-12 15:27聯合報 記者李承穎／嘉義市即時報導

市議員鄭光宏（右）認為市長黃敏惠（右二）清淤政績較好。記者李承穎／攝影
市議員鄭光宏（右）認為市長黃敏惠（右二）清淤政績較好。記者李承穎／攝影
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嘉義市審計室今天在嘉義市議會指出，嘉市府107年度一般性補助款執行的中央考核總成績，較上年度進步，但水利經費（含疏濬清淤）預算執行率欠佳，影響中央考核，應督促改善，提升考核成績。

嘉義市府工務處指出，去年中央補助清淤大約300多萬，發包後以210萬得標，剩餘經費退還中央，導致執行率只有7成，今年為不影響執行率，市府以開口契約方式，執行到預算金額用完為止。

市議員鄭光宏今天看了審計室的報告指出，市長黃敏惠在民國101年到103年任內，平均每年清淤9847公尺，每年花費約180萬元，但前市長涂醒哲104到107任內每年平均清淤8897公尺，平均花費327萬，黃敏惠的清淤「CP」值比較高。

鄭光宏表示，今天是審計室對107年決算的報告，同時也要藉由這個機會，向市民朋友澄清，絕對沒有像涂醒哲前市長所說，在他任內的時候才改變雨水下水道的清淤方式，事實上以長度與重量雙重並行計價的方式，早在黃敏惠任內的民國101年就已經實施。

鄭光宏說，不是為了選舉、不是為了政治而去攻擊前市長，只希望市政在議會的殿堂，要透過理性與數據的分析，來還原事實，相信未來在黃敏惠市長會帶領市府團隊，繼續努力精益求精越做越好。

黃敏惠說，感謝鄭光宏用數據來說話，找到一些論述讓大家清楚，但公務體系是一棒接一棒，不是否定別人的努力，但就事論事、有是非，民主聖地才能繼續往前走，感謝好的議員、好的民意代表說明。

黃敏惠表示，清淤疏濬工作真正的執行者都是公務同仁，因此政治的紛擾，對於他們的士氣會有很大打擊，今天讓人最感動的是透過這樣的分析，鼓勵公務同仁，俗語說「人在做、天在看」其實人也在看，理性的問政可以讓市政變得更好，嘉義市才有發展。

黃敏惠嘉義涂醒哲

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