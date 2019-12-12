台南推友善耕作 黃偉哲：消費者多採購來鼓勵農民

台南市政府農業局與水雉生態教育園區推廣友善耕作，圖為友善驅鳥裝置。圖／台南市政府農業局提供 分享 facebook

台南市政府農業局與水雉生態教育園區推廣友善耕作，防止田間稻種被鳥類和老鼠等動物取食，因農民於田間施放毒餌，造成水雉等野生動物誤食毒餌中毒甚至死亡，期盼藉由宣導，讓生態與生產和諧共存。

農業局表示，與台南區農業改良場合作研究，以鐵粉包覆稻種直播稻田，降低稻種被啄食機會，減少農民損失，107年示範面積為0.3公頃，今年擴大達20公頃，如評估成效卓著，109年度將全面辦理。

南市官田、六甲及下營埤塘地景豐富，許多地區採菱角及稻米輪作方式耕種，市長黃偉哲呼籲農民，已有許多方式可友善對待田間野生動物，農民若有需求可諮詢農業局與水雉生態教育園區。

農業局森林及自然保育科與水雉生態教育園區，每年除舉辦濕地環境教育與水雉保育宣導的活動，在12月到1月直播稻種下種期間，透過南市野鳥學會水雉生態教育園區協助巡守，與農民進行田間溝通，並將中毒動物屍體移除，避免其他肉食動物食用造成損傷。

另外，水雉生態教育園區提供多元的驅鳥裝置如風扇與驅鳥球，並積極宣導與友善驅鳥方式，希望人與生態能夠和諧共存。

農業局森林及自然保育科說，為減少稻種被野生動物取食，於107年示範農田友善驅鳥面積達5公頃。