環球科技大學董事長許淑敏 榮獲金炬獎績優經理人

環球科技大學董事長許淑敏榮獲「2019年第十五屆金炬獎 - 績優經理人」殊榮，消息傳回校方，環球科技大學全校師生同感榮耀。

環球科技大學董事長許淑敏（右）榮獲「2019年第十五屆金炬獎 - 績優經理人」殊榮。圖／環球科大提供 分享 facebook

「金炬獎」選拔為中華民國傑出企業管理人協會主辦，並由電電公會、資策會等多所專業機構共同協辦，今年已邁入第十五屆，主要為協助政府發掘、表揚國內績優企業與企業領導人。

許淑敏以其管理學博士的專長，對學校發展全心投入、全力支持，更以教育力量結合社會力量，極力推動海內外公益活動，對拓展大學國際交流、建立國民外交具有實質的貢獻。

她對全校教職員工的關愛更贏得全校教職員工的愛戴，是全校教職員工生心目中最溫暖的大家長，她經多位專家學者、歷經逾六個月時間嚴格評選，從初審、複審、決審嚴選出來，是首位榮獲「績優經理人」的大學董事長。

許淑敏董表示，私立大學董事長的重要責任之一，是要當學校校長及全體教職員工生的堅強後盾，給予最大的支持與鼓勵，讓學校教職同仁得以全力發揮，提供學生最好的學習環境及學習品質，學生學有所長，充分就業，服務社會。

環球科大校長沈健華指出，許董事長榮獲「金炬獎 」殊榮實至名歸，許董事長就任以來，戮力投入校務協調工作，陪伴學校度過多次評鑑、訪視、改名科大等重要歷程。