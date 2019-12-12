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嘉縣檢警調查賄誓師大會 翁章梁：抽籤後提高賄選警覺

2019-12-12 13:22聯合報 記者魯永明／嘉義縣即時報導

總統立委大選倒數，嘉義縣府為鼓勵員警查賄，編列2000萬元獎金，上午縣長翁章梁率警察局長廖宗山及查賄聯合編組警力，偕同檢察長繆卓然、縣調查站主任高聰明，在縣府中庭舉行查賄制暴誓師大會，展示查賄利器，宣誓查賄決心，翁章梁提醒警方及鄉親說，18日立委選舉抽完籤後，就要提高賄選警覺。

警局出動荷槍實彈霹靂小組，展示秘錄器、望遠鏡、錄影照相機、無人機等查賄利器，廖宗山為翁章梁解說使用方法；翁章梁說，賄選手法不斷翻新，指示警方加強布建，有效壓制賄選，依過往查賄經驗，候選人抽完籤有號碼進入賄選高峰，因此提醒警方及鄉親說，立委選舉抽完籤後，就要提高賄選警覺。

繆卓然強調，強力查賄就是最好防賄，呼籲立委候選人勿買票，選民拒絕收賄。去年嘉義五合一選舉，至今發出700多萬元檢舉獎金，總統立委選舉檢舉獎金更豐厚，呼籲民眾勇於檢舉。

誓師大會，刑警大隊及6個警分局偵查隊聯合編組警力，高舉「查賄獎金2000萬」、「抓賭盤、淨選風」等查賄標語，在縣長帶領下，高喊「零賄選、零暴力、斷黑金」口號閉幕。

警方說，105年總統立委選舉，共查獲賄選61件25人，其中現金買票59件249人(占96.72％)，起訴判刑56件；去年五合一選舉查獲賄選178件794人，其中起訴判刑111件，經檢方提起當選無效之訴共12名候選　人，其中海區立委選舉，某鄉代表會主席準備100萬元做行賄及找樁腳行賄經費被抓，最高法院以敗壞選風助長賄選，犯罪情節重大，依違反選罷法重判2年10月，褫奪公權5年，不但喪失主席資格，還受牢獄之災。

總統立委大選倒數，嘉義縣長翁章梁(左三)率警察局長廖宗山(左)偕同檢察長繆卓然(...
總統立委大選倒數，嘉義縣長翁章梁(左三)率警察局長廖宗山(左)偕同檢察長繆卓然(左二)縣調查站主任高聰明(左四)握手交疊，宣誓查賄決心。記者魯永明／攝影
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總統立委大選倒數，嘉義縣長翁章梁率警察局長廖宗山及查賄聯合編組警力，偕同檢察長繆...
總統立委大選倒數，嘉義縣長翁章梁率警察局長廖宗山及查賄聯合編組警力，偕同檢察長繆卓然、縣調查站主任高聰明，在縣府中庭舉行查賄制暴誓師大會，展示查賄利器，宣誓查賄決心。記者魯永明／攝影
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總統立委大選倒數，嘉義縣長翁章梁率警察局長廖宗山及查賄聯合編組警力，偕同檢察長繆...
總統立委大選倒數，嘉義縣長翁章梁率警察局長廖宗山及查賄聯合編組警力，偕同檢察長繆卓然、縣調查站主任高聰明，在縣府中庭舉行查賄制暴誓師大會，展示查賄利器，宣誓查賄決心。記者魯永明／攝影
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賄選翁章梁2020選舉2020立委選舉

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