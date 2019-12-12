嘉縣檢警調查賄誓師大會 翁章梁：抽籤後提高賄選警覺

總統立委大選倒數，嘉義縣府為鼓勵員警查賄，編列2000萬元獎金，上午縣長翁章梁率警察局長廖宗山及查賄聯合編組警力，偕同檢察長繆卓然、縣調查站主任高聰明，在縣府中庭舉行查賄制暴誓師大會，展示查賄利器，宣誓查賄決心，翁章梁提醒警方及鄉親說，18日立委選舉抽完籤後，就要提高賄選警覺。

警局出動荷槍實彈霹靂小組，展示秘錄器、望遠鏡、錄影照相機、無人機等查賄利器，廖宗山為翁章梁解說使用方法；翁章梁說，賄選手法不斷翻新，指示警方加強布建，有效壓制賄選，依過往查賄經驗，候選人抽完籤有號碼進入賄選高峰，因此提醒警方及鄉親說，立委選舉抽完籤後，就要提高賄選警覺。

繆卓然強調，強力查賄就是最好防賄，呼籲立委候選人勿買票，選民拒絕收賄。去年嘉義五合一選舉，至今發出700多萬元檢舉獎金，總統立委選舉檢舉獎金更豐厚，呼籲民眾勇於檢舉。

誓師大會，刑警大隊及6個警分局偵查隊聯合編組警力，高舉「查賄獎金2000萬」、「抓賭盤、淨選風」等查賄標語，在縣長帶領下，高喊「零賄選、零暴力、斷黑金」口號閉幕。