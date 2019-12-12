韓國瑜全家福照出現藝展惹議 文化中心：用平常心觀賞
由雲林縣文化處主辦的第十五屆雲林文化藝術獎作品展，近日在雲林縣北港文化中心展出，除了包括影音、美術等得獎作品之外，也邀請雲林在地藝術家的作品以「邀請作品」之名一起參展，在眾多地方風情攝影作品中，出現一張韓國瑜的全家福合照，引起網友PO文議論。
北港文化中心人員也坦承目前時機確實比較敏感一點，不過，請民眾用欣賞作品的角度來看，這場藝展分兩梯次，一場已在斗六的縣文化中心展過了，這一場則到本月15日截止。
雲林縣第十五屆文化藝術獎得獎作品，每年都會依例在雲林縣文化中心展出，同時也邀請雲林資深、傑出藝術家的作品，以「邀請作品」之名一起參展，今天這項藝展仍在北港文化中心開展。
兩天來網路和Line群組出現有人PO出一張韓國瑜、李佳芬在2009年拍攝的全家福合照，照片上還一一標示人名，由於目前正逢選舉，這張作品馬上引來網友議論，有人認為藝術展不該沾上政治色彩！有人質疑這是藝術嗎？，有人則說，原來真有韓天這個人！
這張全家福合照和攝影類得獎作品一起展出，據文化中心人員說，這項藝展從11月23日已在斗六的縣文化中心展出過了，目前第二階段移到北港文化中心展出，本月十五日截止，只剩三天。
中心人員表示，攝影類共二十多張作品，其中邀請作品共三張。對於出現韓的全家福照片，則只低調表示，這也是攝影家的攝影作品，希望大家用欣賞作品的平常心去看。
雲林縣文化處長陳璧君也表示，文化處是站在尊重藝術的立場，邀請在地一些傑出或資深的藝術家作品一起參展，目前正逢選舉較敏感，希望大家跳脫政黨的眼光，不要對作品過度解讀，文化處絕無任何預設立場，純是尊重藝術創作的立場。
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