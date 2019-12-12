韓國瑜全家福照出現藝展惹議 文化中心：用平常心觀賞

由雲林縣文化處主辦的第十五屆雲林文化藝術獎作品展，近日在雲林縣北港文化中心展出，除了包括影音、美術等得獎作品之外，也邀請雲林在地藝術家的作品以「邀請作品」之名一起參展，在眾多地方風情攝影作品中，出現一張韓國瑜的全家福合照，引起網友PO文議論。

韓國瑜全家福合照出現在雲林北港文化中心的第十五屆文化藝術獎藝術展上，引起網友議論。記者蔡維斌／攝影 分享 facebook

北港文化中心人員也坦承目前時機確實比較敏感一點，不過，請民眾用欣賞作品的角度來看，這場藝展分兩梯次，一場已在斗六的縣文化中心展過了，這一場則到本月15日截止。

雲林縣第十五屆文化藝術獎得獎作品，每年都會依例在雲林縣文化中心展出，同時也邀請雲林資深、傑出藝術家的作品，以「邀請作品」之名一起參展，今天這項藝展仍在北港文化中心開展。

兩天來網路和Line群組出現有人PO出一張韓國瑜、李佳芬在2009年拍攝的全家福合照，照片上還一一標示人名，由於目前正逢選舉，這張作品馬上引來網友議論，有人認為藝術展不該沾上政治色彩！有人質疑這是藝術嗎？，有人則說，原來真有韓天這個人！

這張全家福合照和攝影類得獎作品一起展出，據文化中心人員說，這項藝展從11月23日已在斗六的縣文化中心展出過了，目前第二階段移到北港文化中心展出，本月十五日截止，只剩三天。

中心人員表示，攝影類共二十多張作品，其中邀請作品共三張。對於出現韓的全家福照片，則只低調表示，這也是攝影家的攝影作品，希望大家用欣賞作品的平常心去看。