影／抗議烏山頭水庫種電 南市府：水質安全無虞

「抗議！抗議啦！...」不滿政府在烏山頭水庫水域「種電」恐汙染水源，國民黨台南市第一選區立委參選人蔡育輝及多名市議員，今天上午率領數百名鄉親前往新營民治市政中心遞交抗議書，抨擊台南市已淪為「太陽能面板王國」，居民飲水亮起紅燈。

包括蔡育輝、國民黨立委第二選區參選人李武龍及市議員尤榮智、李文俊、方一峰、王家貞、李鎮國、蔡淑惠等人，上午10點多率領鄉親集結後步行來到民治中心，新營警分局動員約數十名警力在大門口戒護。

台南市副市長許育典出面接受抗議書，除說明這是配合中央綠能政策，也會為鄉親飲水把關，飲用水安全無虞。不過李文俊等人認為種電未經環評，根本拿百姓飲水安全開玩笑，要求市府應要「硬起來」，市府應要訂定相關自治條例，捍衛鄉親飲水安全，不過仍呈現「各說各話」，抗議約40分鐘後平和落幕。

蔡育輝怒批，蔡政府為推動綠能，聲稱太陽能板絕不會有汙染水源，這些光電板經風吹日曬雨淋，都不會滲出重金屬及化學藥劑嗎？

李武龍指出，從七股魚塭要種電破壞生態開始，才發現蔡政府竟然不顧百姓民生健康要在水庫水域種電，大家必須站出來反對這種毒害人民作為。

市議員尤榮智也說，六甲米就是用烏山頭水庫灌溉出優質米，種電不僅是扼殺烏山頭水庫壽命，更剝奪農民的生計。

台南市政府經濟發展局隨後也舉行記者會說明，經發局強調，浮動式太陽光電使用水域空間不受土地面積影響，不需要與人爭地，且可提高發電效率並減少水分蒸發及水庫優養化，且浮動式太陽能技術已純熟，

經發局說，自2007年全球第一座水域型太陽光電設置至今，國內外案場均無汙染水質案例。經濟部水利署規畫台灣共有13座水庫設置浮動太陽光電，烏山頭水庫由嘉南農田水利會負責招標作業，預計規畫13MW設置容量，年發電量將達1700萬度。

經發局說，浮動太陽光電在義大利、英國、美國、日本、韓國均有案例，全球設置量更達到1.405 GW，目前台灣已完成水域型太陽光電站，包含阿公店水庫及永康科技園區滯洪池等地，烏山頭水庫設置浮動式太陽光電並非首例。

經發局表示，設置後面板僅能使用清水清洗，嚴禁使用任何化學藥劑清潔，未來市府將持續嚴格把關，依據飲用水管理條例規定，針對淨水場定期採驗監測，務必符合飲用水水源水質標準。