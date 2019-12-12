齊心反賄選 移民署邀請新住民參一「咖」

總統、立委大選將至，為避免首投族新住民們因對法令不熟悉而誤涉賄選陷阱，移民署南區事務大隊雲林縣服務站利用家庭教育日的機會邀請雲林地檢署，一同進行反賄選宣導。

雲林縣專勤隊隊長趙志成首先介紹了不同的賄選態樣，提醒新住民日常生活中常見的賄選陷阱；雲林地檢署政風室主任劉孟政接著說明賄選相關罰則，也提到檢舉賄選，總統、副總統部分最高可領取1500萬的獎金，立委選舉的部分也有1000萬的檢舉獎金，鼓勵大家踴躍反賄選，一起為「淨化選風」而努力。

現場除法規宣講外，雲林縣服務站也特別邀請陸籍新住民徐慧馨，教導親手磨製、烘焙咖啡豆，帶領現場的新住民們與家人共同體驗製作咖啡的過程，現場洋溢著濃濃的咖啡香。

徐慧馨來到雲林古坑已經20多年，目前在樟湖國小擔任咖啡課程講師，她特別準備親手栽培、烘製的咖啡豆與現場的新住民分享，鼓勵新住民們也能在台灣這片土地上成長茁壯。

雲林縣服務站主任黃玟晸表示，為落實新住民關懷，服務站每個月皆舉辦家庭教育與法令宣講課程，以多元豐富的課程內容，幫助新住民更快適應在台生活。