給困境少年一個家 ！牧師娘拚募1千8百萬成立陽光家園

「好希望有一個家！」台南市陽光真愛青少年關懷協會創辦人許素芬10年前成立協會，為16歲以下面臨困境青少年，在20歲長大成年前，能夠培養走回人生正軌的準備，但長期以來居無定所，林姓房東願意以公告地價出售目前借給協會的房子，許素芬說，3年內要募到1800萬元，希望順利圓夢，只要用信用卡每月固定捐款200元就能幫助青少年有個家。

面對兒福聯盟購買3.7億辦公廳舍引發的爭議，許素芬也忍不住「發砲」，認為國內有些全國性大型社會福利機構成為「錢櫃」？她也感嘆社會福利也有城鄉差距，社區型福利機構天天面對孩子卻募不到錢，主張社福也要社區化，而不要一年只來探視1、2次的社福機構。

許素芬10年前跟著台南市新化區口埤教會前牧師到偏鄉山區服務，看到家長忙著工作無法準時接孩子放學，開辦課輔照顧孩子到晚上，有機會看到弱勢家庭的問題，後來受新化區前區長鄭道立委託，協助到高雄帶回安置一名中輟國中女學生，雖然天亮後該名女生還是離開了，但開啟她想要幫助更多青少年的想法。

協會原在口埤教會，也曾借用新化極限運動場辦公室，再搬到新化老街武德殿附近租房子，但每月房租8千元是協會沈重的負擔，剛好新化區公所對面林姓屋主買下房子後閒置，前區長鄭道立牽線下，林姓屋主同意借用給協會使用至今4年多，協會表達希望買下房子，林姓屋主也認為「房子給協會使用更有意義」，願意以公告地價賣給協會。

許素芬表示，如果只是辦公室就會承租，但孩子需要安置場所，希望陽光家園成為青少年尋找溫暖、喜歡來的地方，尤其破碎家庭的孩子更需要安定的住所，兒虐個案需要緊急庇護，都需要有一個家，之前搬太多次了，希望有一個固定的住所，是發起募款最大的原因。