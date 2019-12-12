親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

美中貿易戰卡關？加稅期限將至 結構問題難解

網軍弱掉了！ 選戰最火「奇兵」 當初竟是為了拚房市

黑暗期1年！麻豆交流道N幹線施工 警加強臨停取締

2019-12-12 09:23聯合報 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市政府地政局從108年12月9日起至109年11月13日止，進行麻豆工業區市地重畫工程N幹線排水變更工程施工，施工範圍為市176線(麻佳路)麻豆交流道南下匣道路口往西至工業路口(市176線18K至18K+250)，雙向內側快車道封閉施工，道路路幅縮減。

麻豆警分局表示，新樓醫院旁等商店街前「禁止臨時停車」，也鑑於市176線屬麻豆往佳里之交通要道，施工期間恐造成車流壅塞，為確保該路段行車安全，於施工期間麻豆交流道下禁止機車通行，來往機車請行駛機車便道。

為提醒市民不要違規停車，麻豆分局已張貼告示單「禁止臨時停車」，並將近期加強告發取締，麻豆分局同步向周邊店家宣導，請用路人行經上述路段勿違規停車，並應遵循員警及交管人員指揮，減速慢行，機慢車請行駛高速公路機車便道，以維行車安全。

麻豆警分局長楊慶裕提醒大家，因應本次N幹線排水施工，為順暢車流，自108年12月16日起將加強市176線上違規停車取締，本次施工工期長達近一年，勢必影響麻豆及佳里地區通勤族、上班族甚鉅，在上、下班交通尖峰時段將加派員警疏導交通，希望施工所造成的交通影響能降到最低。

麻豆分局也呼籲民眾逢上、下班時段請提早出門並多利用替代道路，替代道路麻豆往佳里方向，請於麻豆圓環五叉路口改走市171線（麻學路），至大山國小前左轉南57線，至麻口里右轉市176線往佳里，避開交通壅塞路段。

麻豆交流道附近進行N幹線工程，施工期長達一年，麻豆警方採取多項措施，維護交通。圖...
麻豆交流道附近進行N幹線工程，施工期長達一年，麻豆警方採取多項措施，維護交通。圖/麻豆警分局提供
分享
麻豆交流道附近進行N幹線工程，施工期長達一年，麻豆警方採取多項措施，維護交通。圖...
麻豆交流道附近進行N幹線工程，施工期長達一年，麻豆警方採取多項措施，維護交通。圖/麻豆警分局提供
分享
麻豆交流道附近進行N幹線工程，施工期長達一年，麻豆警方採取多項措施，維護交通。圖...
麻豆交流道附近進行N幹線工程，施工期長達一年，麻豆警方採取多項措施，維護交通。圖/麻豆警分局提供
分享
麻豆交流道附近進行N幹線工程，施工期長達一年，麻豆警方採取多項措施，維護交通。圖...
麻豆交流道附近進行N幹線工程，施工期長達一年，麻豆警方採取多項措施，維護交通。圖/麻豆警分局提供
分享
麻豆交流道附近進行N幹線工程，施工期長達一年，麻豆警方採取多項措施，維護交通。圖...
麻豆交流道附近進行N幹線工程，施工期長達一年，麻豆警方採取多項措施，維護交通。圖/麻豆警分局提供
分享
麻豆交流道附近進行N幹線工程，施工期長達一年，麻豆警方採取多項措施，維護交通。圖...
麻豆交流道附近進行N幹線工程，施工期長達一年，麻豆警方採取多項措施，維護交通。圖/麻豆警分局提供
分享

替代道路

延伸閱讀

影／藝人梁佑南跨刀助演 佳里分局警政宣導開麥...

台南橘9麻嘉快線今啟航！可直達嘉義高鐵站 也...

台南佳里購物節封街登場 120美食攤商進駐明...

科技執法將上路 基隆公車停靠區24小時舉發違...

相關新聞

給困境少年一個家 ！牧師娘拚募1千8百萬成立陽光家園

2019-12-12 09:55

台西綠能專區轉型 綠再槓雲縣府

2019-12-11 23:42

嘉市國際管樂節 比利時、法國、日本團齊踩街

2019-12-12 07:22

國際管樂節 比、法、泰、日來嘉

2019-12-11 23:46

救命一線間… 他獲優秀值勤員

2019-12-11 23:43

嘉義民雄陸橋通車 拆看板兩套標準？

2019-12-11 23:39

台南殯儀館 丁級禮廳整修啟用

2019-12-11 23:35

原民會明年將再新增6525公頃的補償面積 4千族人受惠

2019-12-11 19:03

剩1個半月就要過年了 社福團體募款還缺7成！

2019-12-11 17:40

兩套標準？為陸橋通車拆特定參選人競選看板

2019-12-11 16:11

嘉市2到3歲幼兒家長有福了！托育補助將提高

2019-12-11 15:36

阿里山架即時攝影機 出遊不怕天氣掃興

2019-12-11 14:26

台南名醫唐心北驟逝 親友病人不捨

2019-12-11 12:07

台塑引進科技助農有成 一日農夫見識科技農業的力量

2019-12-11 12:02

綠營砲轟台西綠能專區泡湯 藍營反擊：扭曲事實

2019-12-11 11:31

林淵淙在馬德里發表低碳經驗 打造台南為韌性海綿城市

2019-12-11 10:14

擴大國產胡麻種植面積 乘坐式胡麻割捆一台抵24人力

2019-12-11 09:02

影／保大工友修樹跌落重創 台南警長發動募款度難關

2019-12-11 08:53

未婚男女展現誠意優勢 破解愛情「冷暴力」

2019-12-08 12:01

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

大安森林公園以前長這樣！台北人：住了30年現在才知道

2019-12-11 18:02

枋寮樂樂養雞場縣府廢照 業者不服枋寮人放鞭炮慶祝

2019-12-11 17:47

柯文哲：基隆若要最大發展 併入北市最有效

2019-12-11 21:32

台南名醫唐心北驟逝 親友病人不捨

2019-12-11 12:07

基隆幫派又多一個 ！「市場幫」幫主是小市場咖啡

2019-12-11 11:09

年花2.8億外埔綠能沒發半度電 盧秀燕：契約怪怪的

2019-12-11 12:31

屏縣議員潘淑真當選無效確定 依序洪明江可望遞補

2019-12-11 17:02

台東市元宵神明遶境 明年恢復2天時間

2019-12-11 14:42

台南耶誕市集14、15日蕭壟登場 「如果兒童劇團」演出

2019-12-11 13:44

太離譜！剛鋪柏油就破損 彰化市長命南平街刨除重鋪

2019-12-11 16:35

嘉市2到3歲幼兒家長有福了！托育補助將提高

2019-12-11 15:36

慘死街頭毛小孩不再成垃圾 竹市尊重生命人道處理遺體

2019-12-11 18:45

八德轉運站土地租金被刪「無地蓋」 興建計畫生變

2019-12-11 18:27

扳倒飄臭養雞場 枋寮人：不信公平正義喚不回

2019-12-11 18:22

台塑引進科技助農有成 一日農夫見識科技農業的力量

2019-12-11 12:02

再拆一座陸橋 泰山泰林路三段連2晚車道封閉請改道

2019-12-11 17:20

童仲彥組「金色力量黨」 網酸：反著唸很勸世

2019-12-11 23:03

新北市三環六線計畫 八里輕軌獲交通部審查通過

2019-12-11 20:34

高雄創下11月全月沒有紅害日紀錄 環團：很不實際、超現實

2019-12-11 21:34

竹縣獲中央補助5060萬 將改造20所中小學廁所

2019-12-11 10:22

扯！上合歡山追雪垃圾隨手扔 網友狠酸：拋棄同伴

2019-12-11 15:30

挺、罷韓遊行21日高雄齊登場 警方規畫重點警戒區

2019-12-11 16:26

她因酒駕者肇事身亡 家屬捐和解金買兩輛復康巴士

2019-12-11 12:15

「三環六線」八里輕軌可行性研究 交通部今審查通過

2019-12-11 18:16

桃市109年度總預算創新高 二三讀被刪14億元

2019-12-11 16:19

機場旁噪音強烈受不了 桃市府調整補償4492戶受惠

2019-12-11 14:49

新北規畫遊艇近海航線 打造北台灣海洋遊樂動線

2019-12-11 12:40

1280月票超出由新北市補？ 新北：協議超出由業者承擔

2019-12-11 19:32

馬英九力挺黃啟嘉 表明花蓮只有國民黨提名的正藍軍

2019-12-11 16:24

賴氏節孝坊重回三角公園？ 文資委員：一動不如一靜

2019-12-11 17:22

冷氣團來襲 澎湖土魠魚現蹤大有斬獲

2019-12-11 14:05

雙北1280月票補助恐增 北市議員：應重新檢討分擔比例

2019-12-11 17:36

金門冬季限定 在地新鮮紫菜明天上市

2019-12-11 16:46

歡慶竹科39周年 竹科X基地2021年將興建軟體大樓

2019-12-11 12:40

媒體民調「棄黃保傅」贏11％ 傅崐萁：為花蓮背水一戰

2019-12-11 22:12

基隆中興國小校舍改建 新建停車場120個汽車位嘉惠周遭

2019-12-11 18:47

黑暗期1年！麻豆交流道N幹線施工 警加強臨停取締

2019-12-12 09:23

國姓砂糖橘暖冬量少甜度飆 產地果農教你怎麼挑

2019-12-12 07:21

雙子座流星雨13、14日登場 陽明山實施彈性交管

2019-12-11 14:10

基福公路打通 菁桐遊客少了 天燈派出所撤哨

2019-12-11 23:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top