黑暗期1年！麻豆交流道N幹線施工 警加強臨停取締

台南市政府地政局從108年12月9日起至109年11月13日止，進行麻豆工業區市地重畫工程N幹線排水變更工程施工，施工範圍為市176線(麻佳路)麻豆交流道南下匣道路口往西至工業路口(市176線18K至18K+250)，雙向內側快車道封閉施工，道路路幅縮減。

麻豆警分局表示，新樓醫院旁等商店街前「禁止臨時停車」，也鑑於市176線屬麻豆往佳里之交通要道，施工期間恐造成車流壅塞，為確保該路段行車安全，於施工期間麻豆交流道下禁止機車通行，來往機車請行駛機車便道。

為提醒市民不要違規停車，麻豆分局已張貼告示單「禁止臨時停車」，並將近期加強告發取締，麻豆分局同步向周邊店家宣導，請用路人行經上述路段勿違規停車，並應遵循員警及交管人員指揮，減速慢行，機慢車請行駛高速公路機車便道，以維行車安全。

麻豆警分局長楊慶裕提醒大家，因應本次N幹線排水施工，為順暢車流，自108年12月16日起將加強市176線上違規停車取締，本次施工工期長達近一年，勢必影響麻豆及佳里地區通勤族、上班族甚鉅，在上、下班交通尖峰時段將加派員警疏導交通，希望施工所造成的交通影響能降到最低。