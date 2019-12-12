嘉市國際管樂節 比利時、法國、日本團齊踩街

嘉義市國際管樂節12月20日到明年1月1日举办，21日踩街活動邀請「法國聲變街頭樂團」、「比利時Remork&Karkaba」、「泰國南邦易三倉管樂團」、「日本安城學園高等學校吹奏樂部」4組國外團隊，與國內管樂踩街隊伍同台競演，帶給樂迷耳目一新的視聽饗宴。

今年踩街開幕儀式，由嘉義市最早籌組立案的樂團「嘉義市管樂團」與知名行進樂隊「臺北樂府樂旗藝術團」攜手合作，演出「熱鬧的嘉義市街」和「就是要你管」兩首兼具在地特色與管樂風采的代表曲目，宣告踩街遊行啟航。

踩街嘉年華隊伍行經路線以嘉義市地標圓環噴水池為起點，由地主代表團隊「嘉義市嘉義女子高級中學樂旗儀隊」領軍前進，50支國內、外及在地創意隊伍行經中山路、吳鳳北路、民族路，最後抵達終點嘉義市立體育場。

國內踩街團隊來自全台各地，由北至南，由幼兒至大專、社會組團隊所組成的樂旗隊、管樂團，表演活力十足的遊行，參與成員行進間以悠揚磅礡的管樂樂音配上自信整齊的步伐，展現身為管樂人的驕傲與魅力。

整個行進隊伍抵達終點後，在嘉義市立體育場緊接著上演的是英姿挺拔、氣宇軒昂的大型晚會，首先由搖滾電音樂團「瑪莉咬凱利」與「台北樂府樂旗藝術團」跨界合作，以有別以往的流行樂音，揭開晚會序幕。